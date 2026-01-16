Operativo fallido: un helicóptero israelí se estrelló en Cisjordania mientras intentaban recuperarlo

Un helicóptero de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se estrelló este viernes en Cisjordania durante un operativo destinado a recuperarlo, luego de que la aeronave hubiera quedado varada tras un aterrizaje de emergencia a comienzos de la semana.
El siniestro ocurrió mientras era izado para recuperarlo, luego de haber realizado un aterrizaje de emergencia días antes por mal clima. El Ejército informó que no hubo heridos.
Un helicóptero de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se estrelló este viernes en Cisjordania durante un operativo destinado a recuperarlo, luego de que la aeronave hubiera quedado varada tras un aterrizaje de emergencia a comienzos de la semana.
Según detallaron fuentes militares, el helicóptero -identificado como un Black Hawk (Yanshuf)- había aterrizado el martes en un área abierta de la zona de Gush Etzion debido a condiciones meteorológicas adversas.
El accidente ocurrió cuando intentaban trasladarlo: durante la maniobra de izado, la aeronave se desprendió (por una falla en el arnés/correa de elevación, de acuerdo con los reportes) y terminó impactando contra el suelo.
El Ejército israelí informó que no se registraron heridos y que el episodio se produjo en el marco de una operación de recuperación coordinada. Además, circularon videos del momento, que rápidamente se viralizaron en redes y medios.
Mientras se esperan más precisiones sobre las causas del desprendimiento, el hecho volvió a poner bajo la lupa los procedimientos de seguridad utilizados para mover aeronaves dañadas, especialmente en zonas cercanas a áreas habitadas.