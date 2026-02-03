Video: una “lluvia” de iguanas sorprendió a Florida tras una ola de frío

Una escena tan insólita como impactante sorprendió a vecinos de distintas zonas de Florida, en Estados Unidos, donde numerosas iguanas aparecieron inmóviles en calles, veredas y espacios verdes. Aunque los animales no cayeron del cielo, la repentina presencia masiva llevó a que el fenómeno fuera descripto por medios locales como una “lluvia de iguanas”.
El episodio se registró en los últimos días y estuvo directamente relacionado con un evento climático inusual en la región. Las temperaturas descendieron hasta valores cercanos a los 0 °C, lo que provocó que estos reptiles, sensibles al frío, quedaran congelados o en estado de inmovilidad.
Iguanasinmóvilesen árbolesy calles
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron iguanas de distintos tamaños y colores rígidas entre la vegetación, sobre ramas de árboles e incluso en plena calzada. En muchos casos, el viento y las bajas temperaturas habrían provocado que los animales cayeran desde lo alto hacia zonas transitadas.
Los expertos lo vinculan al reciente fenómeno climático que atravesó la región. Crédito: Redes Sociales.
Especialistas señalaron que este tipo de situaciones no es inédito en el estado. Durante olas de frío intenso, las iguanas suelen perder movilidad y caer de los árboles, especialmente en áreas cercanas al agua, donde las condiciones climáticas resultan más adversas.
Medidas delas autoridades
Ante este escenario, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida puso en marcha un operativo de recolección de los animales bajo un protocolo específico. Según informaron, aquellas iguanas que sobrevivieron al frío extremo pero quedaron rígidas por las bajas temperaturas serán sometidas a eutanasia para evitarles sufrimiento.