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Un incendio obligó a declarar una emergencia en un complejo nuclear de EE.UU.

El fuego se desató en el Laboratorio Nacional de Savannah River, en Carolina del Sur, y fue extinguido horas después; las autoridades descartaron contaminación fuera de las instalaciones afectadas.

El complejo estadounidense cumple tareas vinculadas con la gestión de materiales y residuos radiactivos.El complejo estadounidense cumple tareas vinculadas con la gestión de materiales y residuos radiactivos.
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Un incendio en el Laboratorio Nacional de Savannah River, ubicado dentro de un complejo nuclear federal en Carolina del Sur, Estados Unidos, provocó la declaración de una emergencia y la activación de un operativo de respuesta. Las autoridades informaron que el fuego fue extinguido y que los controles no detectaron contaminación radiactiva fuera de la instalación afectada.

El episodio ocurrió el miércoles 28 de octubre en el complejo Savannah River Site, dependiente del Departamento de Energía estadounidense. La emergencia se declaró a las 17.39, hora local, y quedó levantada a las 21.45, después de que las autoridades evaluaran la situación y retiraran las medidas preventivas.

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El incendio fue controlado

Tras el inicio del operativo, las autoridades del complejo comunicaron que las llamas habían sido apagadas y que no se había informado contaminación fuera del edificio afectado.

“El incendio ya ha sido extinguido. No se ha reportado contaminación fuera de la instalación afectada”, indicó Savannah River Site en un comunicado difundido durante la emergencia. Posteriormente, los relevamientos radiológicos no detectaron niveles de contaminación.

Como parte de las medidas de precaución, los trabajadores que no participaban de las tareas de respuesta o de las operaciones de cierre fueron resguardados en sectores seguros mientras se desarrollaba el procedimiento.

Las autoridades activaron protocolos de seguridad tras el inicio del siniestro.Las autoridades activaron protocolos de seguridad tras el inicio del siniestro.

Restringieron el tránsito

La emergencia también provocó restricciones temporales en los accesos al complejo. Las barreras de entrada se cerraron para el ingreso de vehículos y, como medida preventiva, se limitó la circulación ferroviaria, fluvial y aérea en las inmediaciones.

Una vez controlada la situación, las autoridades levantaron las medidas de protección y reabrieron los accesos. La emergencia concluyó a las 21.45 del miércoles, hora local, y se informó que los trabajadores podían retomar sus actividades de acuerdo con los horarios previstos.

Un complejo vinculado con las armas nucleares

El Savannah River Site fue construido durante la década de 1950 para producir tritio y plutonio destinados al programa de armas nucleares de Estados Unidos.

En la actualidad, el complejo desarrolla tareas relacionadas con la gestión y limpieza ambiental, el tratamiento de residuos nucleares y el manejo de materiales atómicos. El laboratorio donde se produjo el incendio forma parte de esas instalaciones federales

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