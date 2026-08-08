La provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, amaneció este sábado con tres incendios forestales activos, luego de que durante la tarde del viernes se declararan cuatro focos en distintos puntos del territorio. El incendio registrado en Salzadella ya fue extinguido, mientras continúan las tareas para controlar las llamas en Serra d’en Galceran, Tírig y Culla.
Incendios forestales en España: tres focos siguen activos en Castellón y activaron un amplio operativo
La situación llevó a la Generalitat Valenciana a activar el nivel 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF), reservado para emergencias que pueden afectar de manera significativa a la población o requieren la intervención de medios extraordinarios.
Confinaron una localidad y evacuaron viviendas rurales
Uno de los focos que generó mayor preocupación fue el de Serra d’en Galceran, donde las autoridades dispusieron el confinamiento de la población y la evacuación de algunas viviendas rurales ubicadas en zonas de monte.
Durante la noche, Protección Civil envió una alerta a los habitantes a través del sistema ES-Alert. El mensaje recomendaba permanecer dentro de las viviendas, cerrar puertas y ventanas, desconectar los equipos de ventilación y seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales.
Con el avance de las tareas, la situación en Serra d’en Galceran y Culla mostró una evolución favorable. Sin embargo, el incendio de Tírig pasó a concentrar buena parte de los esfuerzos del operativo.
Más de 20 unidades trabajan contra el fuego
El dispositivo de emergencia reúne recursos de distintas administraciones. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón desplegó dotaciones de las Unidades de Refuerzo de Incendios Forestales, unidades de mando y coordinación, personal técnico, un camión nodriza y un Puesto de Mando Avanzado.
A este operativo se sumaron efectivos de la Generalitat Valenciana y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyo Tercer Batallón fue activado para colaborar con las tareas de extinción.
La Generalitat movilizó además 20 unidades para reforzar el dispositivo y coordinar las tareas desde el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), cuya reunión fue convocada para este sábado.
El riesgo de incendios se mantiene en niveles extremos
La situación meteorológica también genera preocupación. Durante este sábado, la Comunidad Valenciana mantiene un nivel extremo de preemergencia por riesgo de incendios forestales, por lo que las autoridades recuerdan que está prohibido realizar cualquier tipo de fuego.
A esto se suman diferentes alertas meteorológicas. Castellón se encuentra bajo aviso amarillo por lluvias y tormentas, mientras que Valencia mantiene alertas por altas temperaturas, lluvias y tormentas.
Según las autoridades, los primeros indicios apuntan a que los incendios pudieron haberse originado por rayos durante las tormentas registradas en la zona. Las investigaciones continuarán para determinar las causas precisas de cada foco.
Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen el operativo desplegado para controlar los incendios y evitar que las condiciones meteorológicas favorezcan una nueva propagación de las llamas.