“No es normal”

En un día de abril, las 50 ciudades más calurosas del planeta estuvieron en India

Esto según datos recopilados por AQI, la plataforma de monitoreo de calidad del aire. “No hay precedentes modernos”, dijo la entidad en su sitio web. Los datos de un solo día no necesariamente indican una tendencia, pero India lleva tiempo enfrentando un calor cada vez más intenso, impulsado por la crisis climática.