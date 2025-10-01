#HOY:

Tras dos días de aislamiento, Afganistán vuelve a estar conectado a Internet por fibra óptica

Ante reclamos de los organismos internacionales de Derechos Humanos, la autoridad talibana negó estar detrás del corte de las telecominicaciones y aseguró que se trató de un problema de mantenimiento.

Las autoridades atribuyeron el corte digital y de telecomunicaciones a un problema de mantenimiento.
 21:19
Por: 

La conexión a internet y las telecomunicaciones se restablecieron este miércoles en Afganistán después de una interrupción de casi 48 horas.

Solo un problema de "mantenimiento"

Por el momento no se han aclarado los motivos del apagón de internet. El portavoz de los fundamentalistas había negado que la autoridad talibán hubiera ordenado el corte, atribuyendo la situación a obras de mantenimiento.

Telecom network antenna stands on the ground, amid telecom shutdown across the country, in Kabul, Afghanistan, September 30, 2025. REUTERS/Sayed HassibVista aérea de una antena de telecomunicaciones en Kabul. Reuters.

"Los datos de la red en vivo muestran la restauración parcial de la conectividad a Internet en Afganistán en medio de la indignación tras un apagón nacional de telecomunicaciones de dos días", dijo en un mensaje en la red social X la organización internacional de monitoreo del acceso a internet NetBlocks.

Dos días de aislamiento

Los ciudadanos de Afganistán vivieron un ambiente de miedo e incomunicación, ya que se vio detenida la actividad de los medios y se interrumpieron todas las conexiones con el país.

Según los informes, los vuelos desde el aeropuerto de Kabul también se han visto interrumpidos.Según los informes, los vuelos desde el aeropuerto de Kabul también se vieron interrumpidos.

La ONU y organizaciones humanitarias pidieron a los talibanes a lo largo de las jornadas del martes y el miércoles el restablecimiento de la conexión. Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional(AI) señalaron a los fundamentalistas, que ejercen el poder desde agosto de 2021, por la desconexión. Algo que negó el portavoz de los talibanes, Zbihullah Mujahid.

A mediados de septiembre, los talibanes ordenaron cortes del acceso a internet por fibra óptica en algunas regiones del norte del país, argumentando que las medidas se habían tomado para prevenir "actividades inmorales".

