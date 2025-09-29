Para evitar “la inmoralidad”

Afganistán: el régimen talibán cortó las conexiones de fibra óptica y dejó sin internet a todo el país

Este apagón es el último de una serie de restricciones que los talibanes han impuesto desde que regresaron al poder. La medida afecta a varios servicios, como los vuelos desde el aeropuerto de Kabul, que se han visto interrumpidos.