Afganistán: el régimen talibán cortó las conexiones de fibra óptica y dejó sin internet a todo el país

Los talibanes en Afganistán han impuesto un cierre nacional de las telecomunicaciones, semanas después de que comenzaran a cortar las conexiones a Internet de fibra óptica para evitar lo que llaman inmoralidad.
Este apagón es el último de una serie de restricciones que los talibanes han impuesto desde que regresaron al poder. La medida afecta a varios servicios, como los vuelos desde el aeropuerto de Kabul, que se han visto interrumpidos.
Los talibanes en Afganistán han impuesto un cierre nacional de las telecomunicaciones, semanas después de que comenzaran a cortar las conexiones a Internet de fibra óptica para evitar lo que llaman inmoralidad.
El país está experimentando actualmente un apagón total de conectividad, según informa el organismo de control de Internet, Netblocks .
La agencia internacional de noticias AFP informa que perdió contacto con su oficina en la capital, Kabul, incluyendo la señal de telefonía móvil. El internet móvil y la televisión por satélite también se han visto gravemente interrumpidos en todo Afganistán.
Desde que tomaron el poder en 2021, los talibanes han impuesto numerosas restricciones de acuerdo con su interpretación de la ley islámica Sharia.
Según los informes, los vuelos desde el aeropuerto de Kabul también se han visto interrumpidos.
Varias personas en Kabul han contado a la BBC que su internet de fibra óptica dejó de funcionar hacia el final de la jornada laboral, alrededor de las 17:00 hora local (12:30 GMT).
Por esta razón, se entiende que muchas personas no notarán el impacto hasta el martes por la mañana, cuando está previsto que se reanuden los servicios bancarios y otros negocios.
Los cables de fibra óptica transfieren datos increíblemente rápido y se utilizan en gran parte de Internet del mundo.
En una publicación en la red social Mastodon.social , Netblocks dijo:
Afganistán se encuentra ahora en medio de un apagón total de Internet mientras las autoridades talibanes se disponen a aplicar medidas de seguridad, con múltiples redes desconectadas gradualmente a lo largo de la mañana; los servicios telefónicos también se ven afectados.
Durante semanas, los usuarios de Internet en varias provincias afganas se han quejado de un acceso lento o de la falta de conexión.
Los talibanes dijeron anteriormente que se crearía una ruta alternativa para acceder a Internet, sin dar ningún detalle.
Los dirigentes empresariales de la época advirtieron que si la prohibición de Internet continuaba, sus actividades se verían gravemente afectadas.
Hamid Haidari, ex editor jefe del canal de noticias afgano 1TV, dijo después del cierre que "la soledad envolvió a todo el país".
"Afganistán ha asumido oficialmente el primer puesto en la competición con Corea del Norte por la desconexión de Internet", afirmó en X.
Este apagón es el último de una serie de restricciones que los talibanes han impuesto desde que regresaron al poder.
A principios de este mes, eliminaron del sistema de enseñanza universitaria del país los libros escritos por mujeres como parte de una nueva prohibición que también ilegaliza la enseñanza de los derechos humanos y el acoso sexual.
Las mujeres y las niñas también se han visto especialmente afectadas: se les prohíbe el acceso a la educación más allá de los 12 años, y una de sus últimas vías para obtener formación adicional se cortó a finales de 2024, cuando se cerraron silenciosamente los cursos de partería.
Los talibanes, un grupo islamista de línea dura, retomaron el control de Afganistán en 2021 en un avance relámpago que duró apenas 10 días.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.