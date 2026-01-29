#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Crecen tensiones en Medio Oriente

Irán potencia su arsenal con 1.000 drones y Rusia advierte sobre el riesgo de caos por un posible ataque de EE. UU.

La presión internacional busca fomentar el diálogo entre Washington y Teherán, mientras aliados regionales se oponen al uso de su espacio aéreo para ataques.

Drones iraníes se exhiben durante una ceremonia de incorporación a la organización de combate del Ejército iraní en 2025. Foto: Iranian Army/ReutersDrones iraníes se exhiben durante una ceremonia de incorporación a la organización de combate del Ejército iraní en 2025. Foto: Iranian Army/Reuters
Seguinos en
Por: 

La tensión entre Estados Unidos e Irán se profundiza tras el anuncio de Teherán de incorporar 1.000 drones de combate y reconocimiento a su arsenal militar en respuesta al despliegue militar estadounidense, y las advertencias de Rusia sobre las graves consecuencias que podría tener en la región un eventual ataque armado. La comunidad internacional mira con preocupación la escalada en Oriente Medio.

Irán refuerza sus capacidades militares

Irán confirmó la incorporación de 1.000 nuevos drones estratégicos a sus fuerzas armadas, en un movimiento que intensifica la tensión con Estados Unidos en medio de amenazas de acción militar por parte de Washington.

Según fuentes oficiales, estos vehículos aéreos no tripulados se destinarán a misiones de vigilancia, ataque y guerra electrónica, reforzando la capacidad disuasoria del país frente a un posible conflicto directo con fuerzas estadounidenses o aliados.

El anuncio se produce en momentos en que Estados Unidos ha desplegado al portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de escolta en aguas cercanas a Irán, como parte de una respuesta a las tensiones en la región y a las amenazas de Teherán respecto a su programa nuclear.

Commander-in-Chief of Iran's Army, Abdolrahim Mousavi visits drones during a ceremony of the joining new drones to the Iranian Army's combat organisation in an undisclosed location in Iran, in this handout image obtained on January 13, 2025. Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE. TPX IMAGES OF THE DAYEl comandante en jefe del Ejército iraní, Abdolrahim Mousavi, visita drones durante una ceremonia de incorporación en 2025. Iranian Army/ REUTERS

Rusia advierte sobre un posible “caos” regional

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, advirtió que cualquier acción militar contra Irán podría desatar un caos en toda la región de Medio Oriente y desestabilizar los sistemas de seguridad locales.

Peskov instó a todas las partes involucradas a actuar con moderación y renunciar al uso de la fuerza, resaltando que aún existen opciones diplomáticas y mecanismos de negociación que no han sido plenamente explorados.

Según el funcionario ruso, el uso de la fuerza no solo agravaría las tensiones existentes, sino que podría tener consecuencias muy peligrosas para la estabilidad regional, destacando la necesidad de evitar una escalada militar.

Presión diplomática y búsqueda de alternativas

Las advertencias de Moscú se dan en un contexto de presión internacional para fomentar el diálogo entre Estados Unidos e Irán. Rusia ha subrayado que el potencial de negociación “está lejos de agotarse”, y ha exhortado a centrarse en mecanismos diplomáticos en lugar de soluciones armadas.

Mientras tanto, diversos países de la región, incluidos aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han declarado que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para una acción militar contra Irán, reflejando la complejidad y los riesgos de un posible conflicto extendido.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting between Russia's President Vladimir Putin and Vietnam's Communist Party General Secretary To Lam in Moscow, Russia May 10, 2025. REUTERS/Anton Vaganov/PoolEl portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. REUTERS/Anton Vaganov

Impacto regional e internacional

La escalada militar y las advertencias diplomáticas subrayan el delicado equilibrio que enfrenta Oriente Medio, una región ya marcada por conflictos prolongados y rivalidades estratégicas. La potencial intervención de Estados Unidos y la modernización de las capacidades iraníes —en particular con el uso de drones— han puesto en alertas no solo a los países vecinos sino también a actores globales que temen un efecto dominó.

Mirá tambiénSin sexo no hay culpa: Francia cambia el Código Civil y borra el “deber conyugal”

La combinación de refuerzos militares por parte de Irán y las advertencias de Rusia sobre un posible caos si se recurre a la fuerza ilustran el alto riesgo de una escalada en Medio Oriente. En un escenario donde cada movimiento estratégico tiene implicancias globales, la comunidad internacional observa con cautela la evolución de las tensiones entre Washington y Teherán, con la esperanza de que el camino diplomático prevalezca sobre el conflicto armado.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estados Unidos
Irán
Medio Oriente
Rusia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro