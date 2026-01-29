Irán potencia su arsenal con 1.000 drones y Rusia advierte sobre el riesgo de caos por un posible ataque de EE. UU.

La tensión entreEstados Unidos e Irán se profundiza tras el anuncio de Teherán de incorporar 1.000 drones de combate y reconocimiento a su arsenal militar en respuesta al despliegue militar estadounidense, y las advertencias de Rusia sobre las graves consecuencias que podría tener en la región un eventual ataque armado. La comunidad internacional mira con preocupación la escalada en Oriente Medio.
Irán refuerza sus capacidades militares
Irán confirmó la incorporación de 1.000 nuevos drones estratégicos a sus fuerzas armadas, en un movimiento que intensifica la tensión con Estados Unidos en medio de amenazas de acción militar por parte de Washington.
Según fuentes oficiales, estos vehículos aéreos no tripulados se destinarán a misiones de vigilancia, ataque y guerra electrónica, reforzando la capacidad disuasoria del país frente a un posible conflicto directo con fuerzas estadounidenses o aliados.
El anuncio se produce en momentos en que Estados Unidos ha desplegado al portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de escolta en aguas cercanas a Irán, como parte de una respuesta a las tensiones en la región y a las amenazas de Teherán respecto a su programa nuclear.
El comandante en jefe del Ejército iraní, Abdolrahim Mousavi, visita drones durante una ceremonia de incorporación en 2025. Iranian Army/ REUTERS
Rusia advierte sobre un posible “caos” regional
El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, advirtió que cualquier acción militar contra Irán podría desatar un caos en toda la región de Medio Oriente y desestabilizar los sistemas de seguridad locales.
Peskov instó a todas las partes involucradas a actuar con moderación y renunciar al uso de la fuerza, resaltando que aún existen opciones diplomáticas y mecanismos de negociación que no han sido plenamente explorados.
Según el funcionario ruso, el uso de la fuerza no solo agravaría las tensiones existentes, sino que podría tener consecuencias muy peligrosas para la estabilidad regional, destacando la necesidad de evitar una escalada militar.
Presión diplomática y búsqueda de alternativas
Las advertencias de Moscú se dan en un contexto de presión internacional para fomentar el diálogo entre Estados Unidos e Irán. Rusia ha subrayado que el potencial de negociación “está lejos de agotarse”, y ha exhortado a centrarse en mecanismos diplomáticos en lugar de soluciones armadas.
Mientras tanto, diversos países de la región, incluidos aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han declarado que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para una acción militar contra Irán, reflejando la complejidad y los riesgos de un posible conflicto extendido.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. REUTERS/Anton Vaganov
Impacto regional e internacional
La escalada militar y las advertencias diplomáticas subrayan el delicado equilibrio que enfrenta Oriente Medio, una región ya marcada por conflictos prolongados y rivalidades estratégicas. La potencial intervención de Estados Unidos y la modernización de las capacidades iraníes —en particular con el uso de drones— han puesto en alertas no solo a los países vecinos sino también a actores globales que temen un efecto dominó.
La combinación de refuerzos militares por parte de Irán y las advertencias de Rusia sobre un posible caos si se recurre a la fuerza ilustran el alto riesgo de una escalada en Medio Oriente. En un escenario donde cada movimiento estratégico tiene implicancias globales, la comunidad internacional observa con cautela la evolución de las tensiones entre Washington y Teherán, con la esperanza de que el camino diplomático prevalezca sobre el conflicto armado.