21 países rechazan plan israelí para colonizar Cisjordania

Se trata, entre otros, de Reino Unido, Francia y España, que condenaron el plan de colonización aprobado por Israel en Cisjordania ocupada, al que calificaron como una violación del derecho internacional y una amenaza para la solución de dos Estados.

Israel pretende construir 3.400 viviendas entres el asentamiento Maale Adumim y Jerusalén.
El plan de colonización en Cisjordania ocupada, aprobado el miércoles por Israel, es "inaceptable" y constituye "una violación del derecho internacional", afirmaron este jueves los representantes de veintiún países, entre ellos Reino Unido, Francia, España, Italia y Canadá.

"Condenamos esta decisión y exigimos su revocación inmediata en los términos más firmes", indica un comunicado conjunto en referencia al proyecto de construcción de 3.400 viviendas en el territorio.

El texto también está firmado por Australia, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia.

Consecuencias para la solución de dos Estados

"La acción unilateral del gobierno israelí socava nuestro deseo colectivo de seguridad y prosperidad en el Medio Oriente", afirma el comunicado, que cuenta también con la firma la alta representante para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas.

FILE PHOTO: UN Secretary General Antonio Guterres makes comments on the security situation in South South Sudan, in New York City, U.S., March 28, 2025. REUTERS/Caitlin Ochs/File PhotoEl secretario general de la ONU, portugués António Guterres. Reuters

El secretario general de la ONU, portugués António Guterres, advirtió el miércoles que el asentamiento partiría Cisjordania en dos y presenta una "amenaza existencial" a un Estado palestino continuo. La Autoridad Palestina, que administra parcialmente Cisjordania, condenó rápidamente la medida.

"Esto socava las posibilidades de implementar la solución de dos Estados, establecer un Estado palestino sobre el terreno y fragmenta su unidad geográfica y demográfica", sostuvo.

Smotrich defiende la anexión

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, llamó la semana pasada a acelerar la implementación del plan y a anexar Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, en respuesta a los anuncios de varios países sobre su intención de reconocer un Estado palestino.

FILE PHOTO: Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich attends a Plenum session of the Knesset, Israel's Parliament, also attended by Argentine President Javier Milei (not pictured), in Jerusalem, June 11, 2025 REUTERS/Ronen Zvulun/File PhotoEl ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich. Reuters.

