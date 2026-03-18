Israel confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de Irán en un ataque en Teherán
El bombardeo se produjo durante la noche en la capital iraní y marca un nuevo punto de tensión en el conflicto, con anuncios de mayores ofensivas y decisiones que amplían el alcance de las operaciones militares.
Las fuerzas de Israel confirmaron la muerte del ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, en el marco de un ataque aéreo realizado durante la noche en Teherán. La información fue dada a conocer por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
El hecho se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, con un conflicto que, según las propias autoridades israelíes, atraviesa una etapa clave.
De acuerdo con lo informado, la muerte de Khatib ocurrió durante un bombardeo nocturno en la capital iraní. El operativo se enmarca dentro de una serie de acciones militares que Israel viene desarrollando en distintos puntos estratégicos.
En este escenario, Katz anunció además una medida que marca un endurecimiento en las reglas de enfrentamiento: el Ejército israelí quedó habilitado para actuar contra altos funcionarios iraníes sin necesidad de autorizaciones adicionales.
Ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib.
Autorizaciónpara ampliar los objetivos
El ministro de Defensa explicó que tomó la decisión de otorgar mayor autonomía a las fuerzas armadas. “He autorizado a las Fuerzas de Defensa de Israel a neutralizar a cualquier alto funcionario iraní en cuanto surja una oportunidad operativa o de inteligencia, sin necesidad de aprobación adicional”, afirmó.
Esta declaración implica una flexibilización en la cadena de mando para la toma de decisiones en operaciones sensibles, lo que podría acelerar futuras acciones militares.
Asimismo, Katz sostuvo que, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, se agilizaron los mecanismos para avanzar sobre otros integrantes del liderazgo iraní.
Una guerra en su fase “decisiva”
En paralelo, el funcionario aseguró que el conflicto con Irán ingresó en una instancia determinante. Durante una evaluación de la situación realizada el miércoles por la mañana, advirtió que se esperan “sorpresas significativas” en todos los frentes.