Tensión social

Disturbios en Italia: encapuchados atacaron comercios y se enfrentaron con la Policía en Milán y Bolonia

Las protestas contra el alto costo de vida, los bajos salarios y la precariedad laboral derivaron en episodios de violencia, destrozos y saqueos. Hubo detenidos y heridos, mientras Giorgia Meloni convocó a una reunión de seguridad.