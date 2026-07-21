Estallido social

Protestas y violencia en Italia tras la muerte de un migrante marroquí a manos de la policía

Abderrahim Fakir falleció mientras dos efectivos lo inmovilizaban boca abajo. El hecho quedó filmado y desató choques en las calles. Giorgia Meloni pidió investigar responsabilidades pero condenó los ataques a las fuerzas de seguridad.