Conmoción

Italia investiga la muerte de un migrante marroquí tras ser inmovilizado por la Policía: hay seis detenidos

Abderrahim Fakir, de 42 años, murió luego de ser reducido, esposado e inmovilizado boca abajo durante un procedimiento en Bolonia. La Fiscalía analiza la actuación de dos policías y cuatro integrantes del servicio de emergencias.