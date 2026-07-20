Italia investiga la muerte de un migrante marroquí tras ser inmovilizado por la Policía: hay seis detenidos

La Justicia italiana abrió una investigación para esclarecer la muerte de Abderrahim Fakir, un hombre de origen marroquí de 42 años, ocurrida durante una intervención policial en el barrio Pilastro, en la ciudad de Bolonia. El episodio sucedió el domingo y generó conmoción, protestas y reclamos de justicia.
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Abderrahim Fakir, de 42 años, murió luego de ser reducido, esposado e inmovilizado boca abajo durante un procedimiento en Bolonia. La Fiscalía analiza la actuación de dos policías y cuatro integrantes del servicio de emergencias.
El operativo comenzó después de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un hombre que se encontraba alterado en la zona de los garajes de la calle Italo Svevo. De acuerdo con la reconstrucción inicial, Fakir habría tenido un enfrentamiento con el conductor de un vehículo y golpeado un automóvil.
Hasta el lugar llegaron dos agentes y una ambulancia del servicio de emergencias. Los policías intentaron controlar al hombre, utilizaron gas pimienta y finalmente lo inmovilizaron boca abajo, con las muñecas y los tobillos sujetados. Poco después, Fakir perdió el conocimiento y murió pese a la intervención de los sanitarios.
Parte del procedimiento fue grabado por un vecino. En las imágenes se observa al hombre reducido en el suelo mientras pide ayuda antes de quedar inconsciente. La Fiscalía incorporó ese registro a la causa y también solicitó las grabaciones de las cámaras corporales utilizadas por los agentes.
El expediente contempla la posible comisión de un homicidio culposo y alcanza, en esta instancia preliminar, a los dos policías y a cuatro integrantes del equipo sanitario. La Fiscalía aclaró que todavía no existen imputaciones formales y que se aplicó un nuevo registro especial destinado a evaluar actuaciones realizadas bajo posibles causas de justificación.
Un grupo de especialistas realizará la autopsia para determinar la causa y el momento exacto de la muerte. Los investigadores también deberán establecer el origen de las lesiones detectadas en la cabeza y el rostro de Fakir, además de reconstruir la totalidad del procedimiento, que habría sido más extenso que el fragmento difundido en las redes.
La familia de la víctima pidió una investigación independiente, mientras que cientos de personas se movilizaron para reclamar verdad y justicia. El alcalde de Bolonia, Matteo Lepore, convocó a una concentración en la plaza Nettuno y el Concejo Municipal realizó un minuto de silencio en memoria de Fakir.