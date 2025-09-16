#HOY:

Video: un socavón “se tragó” a un camión de reparto en la ciudad de México

Un camión de la empresa Jarritos cayó en un socavón en Iztapalapa el sábado. Autoridades supervisan la zona. Mirá el momento preciso en que el vehículo desaparece bajo el pavimento.

Las fotos y videos son virales.
 1:22
Por: 

Un camión de reparto de gaseosas cayó el sábado 13 de septiembre en un socavón en Iztapalapa, la delegación más poblada de la Ciudad de México, sin que se reportaran heridos, según medios locales.

La alcaldesa Aleida Álvarez Ruíz visitó el lugar para supervisar las labores de limpieza y confirmó que la zona permanecerá cerrada “para facilitar las labores de reparación y garantizar la seguridad”. Además, señaló que los tradicionales festejos patrios del 15 de septiembre no se realizarán en la zona afectada.

Los primeros informes apuntan a que el socavón podría haber sido causado por un colapso del sistema de drenaje. Mientras se trabaja en la zona, los ‘Ángeles Guindas’ brindan orientación a la ciudadanía.

Otros videos que circulan en redes sociales muestran cómo parte de la mercancía del camión de Jarritos se cayó mientras era retirado del socavón. Finalmente, con la ayuda de una grúa y una excavadora, el vehículo fue removido y colocado a un costado de la zona afectada.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuándo comenzará la reparación de la calle, ni explicaron cómo se compensará a la empresa propietaria del camión. Tampoco se sabe si el camión sufrió daños totales o si podrá continuar operando.

Socavado por las lluvias

Iztapalapa ha sido una de las alcaldías más afectadas por las fuertes lluvias de este año. En semanas anteriores, otro socavón se abrió sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vías principales de la delegación.

Segundo incidente con camiones en pocos días

Además, en la continuación de esta avenida hacia la México-Puebla, se registró recientemente una explosión tras la volcadura de una pipa de gas, que hasta ahora dejó 13 muertos y al menos 40 hospitalizados.

Este accidente se suma a una serie de incidentes que mantienen en alerta a la ciudadanía y ponen en evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura y los sistemas de drenaje en la zona.

