Brasil: según la policía, Bolsonaro planeaba huir a Argentina

La policía de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro, de 70 años, y a su hijo Eduardo, de 41 años, de obstrucción a la justicia.
Alegan que ambos intentaron interferir en el juicio que se lleva a cabo contra Bolsonaro padre, en el que está acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022.
La policía dice haber encontrado un documento en el teléfono móvil de Jair Bolsonaro que sugiere que planeaba evadir un proceso penal solicitando asilo en Argentina.
También acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la administración Trump en nombre de su padre, lo que, según ellos, llevó a Estados Unidos a imponer aranceles punitivos a los productos brasileños.
El informe policial de 170 páginas llega menos de dos semanas antes del inicio de la fase final del juicio por el golpe y aumenta aún más la presión sobre el ex líder.
Jair Bolsonaro niega haber conspirado para revertir su derrota electoral de 2022 ante su rival de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero ha cuestionado la imparcialidad de los procedimientos seguidos en su contra, alegando que es el blanco de una "caza de brujas política".
El mes pasado dijo a la agencia de noticias Reuters que "no tenía ninguna duda" de que los cinco jueces de la Corte Suprema encargados de emitir el veredicto ya habían tomado la decisión de condenarlo.
Pero en ese momento negó haber hecho planes para intentar evadir el juicio.
"Nunca he considerado irme del país, nunca", dijo a Reuters, añadiendo que creía que los cargos de golpe estaban diseñados para "eliminarlo" de la candidatura presidencial en 2026.
Pero en su informe presentado el miércoles, la policía dice que encontró un borrador de carta en el teléfono móvil de Jair Bolsonaro solicitando asilo político en Argentina.
La carta de 33 páginas estaba dirigida directamente al presidente argentino Javier Milei, según el informe. Milei ha condenado la persecución de Bolsonaro y es considerado un aliado político del exlíder.
La carta no tiene fecha, pero la policía dice que fue modificada por última vez por teléfono en febrero de 2024, poco después de que Bolsonaro tuviera que entregar su pasaporte a la policía.
No está claro si el borrador fue enviado alguna vez y una fuente del gobierno argentino dijo a Reuters que la oficina del presidente argentino no había recibido una carta de Bolsonaro.
Pero la policía argumenta que el borrador muestra la intención de Bolsonaro de evadir la justicia.
El juez que preside el juicio a Bolsonaro, Alexandre de Moraes, dio a los abogados del expresidente 48 horas para ofrecer una explicación sobre la supuesta solicitud de asilo.
Jair Bolsonaro se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y ya tiene prohibido publicar en las redes sociales y comunicarse con su hijo Eduardo por violar las restricciones judiciales que le impusieron.
El informe también acusa a Eduardo Bolsonaro de intentar influir en el juicio de su padre presionando a la administración Trump para que ejerza presión sobre el gobierno brasileño y la Corte Suprema.
En julio, Trump anunció que aumentaría los aranceles a las importaciones brasileñas al 50%, citando el trato de Brasil a Jair Bolsonaro como detonante del aumento.
Además de eso, el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió a ocho jueces de la Corte Suprema de Brasil, incluido Alexandre de Moraes, viajar a Estados Unidos.
Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace casi seis meses, recurrió el miércoles a las redes sociales para negar las acusaciones en su contra.
Dijo que sus acciones en Estados Unidos nunca tuvieron la intención de influir en ningún procedimiento en curso en Brasil y que su objetivo fue "restaurar las libertades individuales en el país".
