Japón ya definió fecha para la elección de su próximo primer ministro

Los partidos gobernantes y la oposición definieron al 21 de octubre como la jornada.

Sanae Takaichi, quien ganó los comicios, sería la primera ministra. Crédito: Yuichi Yamazaki/REUTERS
 10:50

Los partidos gobernantes y de la oposición de Japón acordaron este viernes elegir un nuevo primer ministro el 21 de octubre para sustituir a Shigeru Ishiba, informaron los medios locales.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), y la principal formación opositora, el Partido Democrático Constitucional, acordaron celebrar la votación parlamentaria para elegir al sucesor del saliente Ishiba el 21 de octubre, día en que comienza una sesión extraordinaria de la Dieta, informó Kyodo News.

Ambos partidos confirmaron que la duración de la próxima sesión de la Dieta será de 58 días y finalizará el 17 de diciembre.

Leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi leaves from a room after meeting Japan Innovation Party's co-leader Fumitake Fujita (not in the photo) at Japan's National Diet Building in Tokyo, Japan, October 17, 2025. REUTERS/Kim Kyung-HoonSanae Takaichi. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Sanae Takaichi ganó las elecciones presidenciales del PLD el 4 de octubre. Para que el líder del partido gobernante se convierta en el próximo primer ministro, debe ser nombrado por la Dieta, el Parlamento japonés.

Ambas cámaras de la Dieta votan para elegir al primer ministro, pero si toman decisiones diferentes, prevalece la elección de la poderosa cámara baja. El candidato que obtenga la mayoría en la primera vuelta es nombrado primer ministro. Si nadie obtiene la mayoría, se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, y se elige al que obtenga más votos, aunque no sea la mayoría.

Leader of Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) Sanae Takaichi leaves after a meeting with party members at its headquarters in Tokyo, Japan, October 16, 2025. REUTERS/Kim Kyung-HoonSanae Takaichi. Crédito: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Jiji Press informó de que, si Takaichi es elegida primera ministra, formulará inmediatamente medidas económicas para hacer frente al aumento de los precios y otras cuestiones, y se espera que presente un proyecto de ley de presupuesto suplementario al Parlamento para su revisión a principios de diciembre.

