Geopolítica y conflicto

JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán para destrabar el diálogo con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos encabeza una misión diplomática clave en Islamabad. El encuentro busca destrabar el diálogo con Teherán bajo la mediación del gobierno local y con el control nuclear como eje innegociable.