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Geopolítica y conflicto

JD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán para destrabar el diálogo con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos encabeza una misión diplomática clave en Islamabad. El encuentro busca destrabar el diálogo con Teherán bajo la mediación del gobierno local y con el control nuclear como eje innegociable.

JD Vance y Shehbaz Sharif. Foto: Reuters.JD Vance y Shehbaz Sharif. Foto: Reuters.
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El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, mantiene este sábado en Islamabad una reunión bilateral con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en el Hotel Serena, un recinto que permanece bajo un estricto blindaje de seguridad. La delegación de Irán también se encuentra en la capital pakistaní, tras haber sido recibida minutos antes por el mandatario anfitrión.

U.S. Vice President JD Vance is introduced to a Pakistani official by Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, as Pakistan's Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff, Field Marshal Asim Munir, looks on, after arriving for talks with Iranian officials in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026. Jacquelyn Martin/Pool via REUTERSJD Vance se reúne con el primer ministro de Pakistán para destrabar el diálogo con Irán. Foto: Reuters.

El control nuclear en el centro de la escena

La delegación estadounidense lleva instrucciones precisas de la Casa Blanca. Según lo expresado por el presidente Donald Trump, el objetivo innegociable de esta cumbre es garantizar que Irán no acceda a armamento atómico.

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“Es el 99% de lo que buscamos”, sostuvo el mandatario desde Washington, mientras Vance intenta plasmar esa postura en la mesa de diálogo. El éxito de la gestión depende de la capacidad de los negociadores para establecer un marco de verificación técnica que conforme a ambas potencias.

Members of security personnel stand guard on a road leading to the Serena Hotel as delegations from the United States and Iran are expected to hold peace talks, in Islamabad, Pakistan, April 11, 2026. REUTERS/Waseem KhanIslamabad, una ciudad sitiada por la diplomacia. Foto: Reuters,

Una ciudad sitiada por la diplomacia

Mientras las conversaciones se desarrollan a puertas cerradas, las calles de Islamabad presentan una imagen atípica: el tránsito permanece cortado y las fuerzas de seguridad custodian cada acceso al Hotel Serena.

El régimen iraní, por su parte, mantiene sus condiciones previas, vinculando cualquier avance a un cese al fuego en la frontera sur del Líbano y a la liberación de activos financieros bloqueados. La comunidad internacional sigue con atención el minuto a minuto de este encuentro, que define el futuro de la estabilidad regional en las próximas 24 horas.

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