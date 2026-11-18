La muerte de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense condenado por delitos sexuales, volvió a quedar bajo cuestionamiento tras la presentación de una nueva investigación forense. Un grupo de especialistas aseguró haber encontrado indicios que serían compatibles con un homicidio y no con el suicidio por ahorcamiento establecido oficialmente por las autoridades de Nueva York.
Caso Epstein: expertos ponen en duda el suicidio y afirman que las lesiones indican un homicidio
Una investigación encabezada por especialistas de distintas disciplinas analizó la autopsia y las fotografías del cuerpo del financista. Sus conclusiones contradicen la postura sostenida por las autoridades de Nueva York desde 2019.
El trabajo fue presentado en Middle Temple, una institución jurídica de Londres, y reavivó las controversias en torno a las circunstancias en las que murió el empresario mientras permanecía detenido en una cárcel estadounidense.
Qué reveló el nuevo análisis
La investigación fue desarrollada por Michael Freeman, académico y consultor en epidemiología forense; Anders Eriksson, patólogo forense y profesor de la Universidad de Umeå, en Suecia; e Itiel Dror, neurocientífico cognitivo e investigador.
Para elaborar sus conclusiones, los especialistas revisaron el expediente completo de la autopsia y realizaron una reconstrucción a partir de las fotografías disponibles del examen médico.
Según sostuvieron, las lesiones identificadas en el cuerpo de Epstein serían compatibles con una agresión física y una posterior lucha. Además, afirmaron que no encontraron pruebas que permitan sostener que se produjo un ahorcamiento.
Durante la presentación, los investigadores señalaron: "Las marcas de ligadura son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda, muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada", según consignó CNN.
La respuesta de las autoridades
Pese a las nuevas conclusiones, la Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad de Nueva York mantiene su postura original sobre el fallecimiento del financista. En un comunicado, el organismo ratificó que Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento y aseguró que no modificó su determinación.
El médico forense que realizó la autopsia también había defendido esa conclusión ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En aquella oportunidad, explicó que las lesiones observadas resultaban más compatibles con un suicidio que con un estrangulamiento homicida.
Asimismo, indicó que no había encontrado heridas defensivas del tipo que suelen aparecer en víctimas de estrangulamiento.
Cómo lo encontraron muerto
Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019, dentro de su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.
Uno de los aspectos que alimentó las controversias fue la falta de registros visuales directos del momento del hallazgo. Según los informes disponibles, no se tomaron fotografías del cuerpo colgado en la celda ni de la escena original.
Además, el financista había permanecido bajo vigilancia especial por riesgo de suicidio durante las semanas anteriores a su muerte. Sin embargo, esa medida fue retirada el 24 de julio de 2019, poco más de dos semanas antes de que lo encontraran sin vida.
Después de conocerse el fallecimiento, sus abogados expresaron disconformidad con las conclusiones iniciales y reclamaron que se investigaran con mayor profundidad las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario.
Las fallas de seguridad
Las circunstancias de la muerte de Epstein fueron investigadas tanto por el FBI como por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia estadounidense.
Ambos organismos publicaron millones de documentos vinculados con el caso, que aportaron información sobre las últimas horas del detenido. Sin embargo, las revelaciones no consiguieron terminar con las especulaciones y las teorías sobre lo ocurrido en la prisión.
Uno de los puntos más cuestionados estuvo relacionado con las cámaras de seguridad instaladas cerca de su celda, en la Unidad de Aislamiento. Los dispositivos no lograron registrar imágenes durante esa noche debido a un problema técnico que ya existía en el establecimiento.
La falla había sido mencionada en un informe del Departamento de Justicia publicado en 2023.
De qué acusaban a Jeffrey Epstein
En 2019, Epstein fue acusado de dirigir una red de explotación y tráfico sexual en la que habrían sido abusadas decenas de menores de edad.
La investigación judicial apuntaba a hechos ocurridos entre 2002 y 2005. Según la acusación, el financista pagaba dinero en efectivo a adolescentes, algunas de apenas 14 años, a cambio de mantener encuentros sexuales con él.
Los abusos habrían ocurrido tanto en su residencia del Upper East Side, en Nueva York, como en una propiedad que tenía en Palm Beach, Florida.
La nueva investigación forense vuelve a poner el foco sobre su fallecimiento, aunque sus conclusiones no modifican, por el momento, el dictamen oficial que estableció que Epstein se suicidó en prisión.