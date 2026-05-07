#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Sorpresa en Estados Unidos

Un juez federal de Nueva York publicó una supuesta nota suicida de Jeffrey Epstein

La que sería la última carta de Epstein, antes de su muerte, no fue encontrada entre las millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre y enero.

La nota fue incluida en el expediente judicial del caso este miércoles.La nota fue incluida en el expediente judicial del caso este miércoles.
Seguinos en
Por: 

Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles (06.05.2026) una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en un comic.

A document including the line "It is a treat to be able to choose one’s time to say goodbye.", described as a suicide note purportedly written by the late Jeffrey Epstein, the disgraced financier and accused sex trafficker who was found dead in his Manhattan jail cell in August 2019 in what was ruled a suicide, is seen after its release by U.S. District Judge Kenneth Karas in New York City, U.S. May 6, 2026. U.S. District Court for the Southern District of New York/Handout via REUTERS ?THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAYLa nota publicada. Vía Reuters.

"Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!", comienza la nota que fue publicada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda de Epstein.

La nota, que fue incluida en el expediente judicial del caso este miércoles por la noche, continúa con: "Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós".

De acuerdo con los registros del tribunal, Nicholas Tartaglione, compañero de celda de Epstein, declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que el magnate fuera hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello.

Mirá tambiénPublicaron la transcripción de la declaración de Ghislaine Maxwell

Epstein sobrevivió a aquel incidente, pero dos semanas después fue encontrado sin vida en su celda a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan.

La nota no estaba en carpetas judiciales

La nota, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, fue hecha pública, luego de que The New York Times solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a su posesión.

La que sería la última carta de Epstein, antes de su muerte, no fue encontrada entre las millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia publicó entre diciembre y enero.

U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick departs following an interview with the House Oversight and Government Reform Committee as part of the panel's ongoing probe of late sex offender and financier Jeffrey Epstein, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., May 6, 2026. REUTERS/Jonathan ErnstEl secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso.

Antes de la revelación de esta nota, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado por el Congreso en una nueva citación de personalidades que mantuvieron relaciones con el magnate y durante este mes otras figuras como la exfiscal general Pam Bondi y los multimillonarios Leon Black y Bill Gates tendrán que responder a preguntas de los representantes.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro