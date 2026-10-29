Una niña de 8 años fue hospitalizada tras sufrir heridas graves en un ataque de lobos dentro de un recinto en un zoológico alemán.
Una nena fue atacada por lobos árticos en un zoológico alemán
La menor participaba de una actividad especial en el parque de vida silvestre Johannismühle, al sur de Berlín, cuando fue agredida por el animal dentro del recinto. La trasladaron de urgencia en un helicóptero sanitario.
La menor se encontraba con otros dos niños y un miembro del personal cuando, al menos, un lobo la atacó el miércoles por la mañana en el parque de vida silvestre Johannismühle, al sur de Berlín, informó la Policía en un comunicado el mismo miércoles.
El recinto celebraba un evento especial para niños en el momento del incidente, según informó Associated Press (AP), citando a funcionarios del distrito de Teltow-Fläming.
El cuidador intervino antes de que las otras dos niñas, que también estaban en el recinto de los lobos árticos, fueran atacadas.
Rescate e investigación policial
La entrada al parque de vida silvestre Johannismühle, en Alemania, se encuentra acordonada después de que una niña resultara herida en un ataque de lobos.
La niña herida fue trasladada a un hospital por vía aérea, mientras que las otras menores resultaron ilesas, indicó la Policía, que señaló que se encuentra investigando el suceso.
El zoológico permanecerá cerrado, al menos, hasta el 2 de noviembre, según se indica en su sitio web.
Este ataque es el más reciente de una serie de incidentes con animales en cautiverio que han acaparado los titulares en los últimos meses.
Tragedias recientes en otros países
El martes, una cuidadora en los Países Bajos falleció tras ser atacada tres días antes por un leopardo en el parque safari donde trabajaba.
A principios de este mes, un hombre en el Reino Unido murió tras ser atacado por un tigre después de entrar en el recinto del animal en un parque de vida silvestre.
En septiembre, un cuidador de tigres vinculado a Joe Exotic —protagonista de “Tiger King”— murió tras ser atacado por uno de los grandes felinos en la reserva de Oklahoma donde trabajaba.
Por otra parte, a principios de este año, un lobo mordió a una mujer en una zona comercial de Hamburgo, informó AP citando a las autoridades; se cree que fue el primer ataque de este tipo desde que los lobos regresaron a Alemania en 1998.