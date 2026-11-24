Un legislador demócrata de Nueva York quedó en el centro de la atención en las redes sociales luego de protagonizar un llamativo movimiento de ojos durante una conferencia de prensa del alcalde Zohran Mamdani. El episodio quedó registrado en video y rápidamente generó repercusiones y distintas teorías entre los usuarios.
EE.UU.: un extraño movimiento de ojos de un legislador desató teorías sobre “reptilianos”
El episodio quedó registrado durante una conferencia de prensa del alcalde Zohran Mamdani y se viralizó en redes sociales. Ante las especulaciones, el asambleísta Jordan J. G. Wright respondió públicamente.
Las imágenes muestran al asambleísta Jordan J. G. Wright, vestido con un traje azul, mientras parece levantar los ojos hasta dejar visible casi por completo la parte blanca durante unos segundos.
El episodio ocurrió el viernes pasado, mientras Mamdani presentaba su plan para cerrar la prisión de Rikers Island en 2032.
La grabación comenzó a circular en distintas plataformas y despertó comentarios de todo tipo. Algunos usuarios hicieron referencias a supuestos «reptilianos», mientras que otros plantearon que el efecto podría deberse a la iluminación o a un movimiento natural de los ojos.
La respuesta del legislador
Ante la repercusión del video, Wright salió a responder públicamente y rechazó las teorías que surgieron en torno a su identidad.
En declaraciones al New York Post, aseguró que no sabía qué había ocurrido en ese momento de la grabación. "No tengo idea de qué estaba pasando en ese video. Realmente no estoy seguro. Obviamente soy un ser humano", expresó.
Además, hizo referencia a su actividad política para respaldar sus palabras y mencionó los 4 millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT, ubicado en Harlem.
«Sobre reptiles y extraterrestres, no tengo mucho para decir», agregó el legislador, en respuesta a los comentarios que circularon en internet.
Su trayectoria política
Wright representa al distrito 70 de la Asamblea del Estado de Nueva York, que comprende sectores del barrio de Harlem.
En noviembre fue reelegido sin oposición, luego de imponerse en las elecciones primarias demócratas realizadas en junio.
El legislador también proviene de una familia vinculada a la política y al ámbito judicial. Es hijo del exlegislador Keith L. T. Wright y nieto de Bruce Wright, quien se desempeñó como juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York.