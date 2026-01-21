José Antonio Kast presentó su gabinete de ministros
El presidente electo de Chile presentó este martes a los 25 ministros que le acompañarán a partir del próximo 11 de marzo. Entre los elegidos, se encuentran dos exabogados del dictador Augusto Pinochet.
El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast.
El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, presentó el martes (20.01.2026) a los 25 ministros que le acompañarán a partir del próximo 11 de marzo para "recuperar y reconstruir" el país, entre los que se encuentran dos exabogados del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Un equipo sin militancia partidaria
En Justicia y Derechos Humanos, Kast designó a Fernando Rabat, académico de la Universidad del Desarrollo y quien integró el equipo que defendió al general Pinochet en distintas causas, entre ellas el denominado 'Caso Riggs, el escándalo sobre sus cuentas bancarias secretas en Estados Unidos.
Fuente: El Mercurio (Chile)
En Defensa, en tanto, asumirá Fernando Barros, socio fundador de uno de los estudios de abogados más grande de Chile y quien colaboró en la defensa del dictador chileno cuando fue detenido en Londres, en 1998.
Kast, el primer presidente de extrema derecha que llegará al poder tras el retorno de la democracia, designó un gabinete poco político, integrado por 13 hombres y 11 mujeres, en su gran mayoría sin militancia en partidos y provenientes del sector empresarial o académico.
Kast y Fernando Barros, futuro ministro de Defensa de Chile.
"Chile necesita decisión, carácter, necesita un gobierno que actúe con prontitud. Por eso, hoy les presento un gabinete para un gobierno de emergencia, un equipo convocado para terminar con la inercia y comenzar a recuperar Chile", aseguró Kast, de 59 años.
El papel de los partidos tradicionales en la administración de Kast
El exdiputado ultracatólico reservó pocos ministerios para miembros de su propio partido, el Republicano, y para las formaciones políticas de la derecha tradicional que le apoyaron en la segunda vuelta de diciembre (UDI, Renovación Nacional y Evópoli), cuando arrasó con el 58 % de los votos.
Entre los pocos cargos que recayeron en los partidos está el de ministro del Interior y jefe de gabinete, que será ocupado por el exdiputado de la UDI Claudio Alvarado.