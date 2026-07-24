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Calles bajo el agua

Un colectivo circuló por una avenida inundada en Kazajistán y el video se volvió viral

Una intensa tormenta con lluvia y granizo provocó inundaciones repentinas en la capital de Kazajistán. Varias calles quedaron completamente cubiertas de agua y un video de un colectivo circulando por una avenida anegada se volvió viral.

La lluvia torrencial y el granizo dejaron vehículos varados y complicaron el tránsito en la capital de Kazajistán.La lluvia torrencial y el granizo dejaron vehículos varados y complicaron el tránsito en la capital de Kazajistán.
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Una fuerte tormenta con lluvia torrencial y caída de granizo afectó a la ciudad de Astaná, capital de Kazajistán, y provocó importantes inundaciones en distintos sectores urbanos.

En pocos minutos, varias calles quedaron cubiertas por el agua y se transformaron en verdaderos ríos. La acumulación dificultó la circulación y dejó a numerosos automóviles varados.

En medio de la emergencia, un video llamó especialmente la atención en las redes sociales. Las imágenes muestran a un colectivo avanzando por una avenida completamente inundada, como si se tratara de un vehículo anfibio.

La escena se viralizó rápidamente y reflejó la magnitud de las precipitaciones que sorprendieron a los habitantes de la ciudad. El temporal también estuvo acompañado por una intensa caída de granizo.

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El fenómeno se produjo pocos días después de que Astaná atravesara una ola de calor extremo, con temperaturas que alcanzaron los 39,5 grados. El brusco cambio meteorológico pasó del calor récord a las lluvias intensas y las inundaciones repentinas.

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