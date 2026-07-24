Calles bajo el agua

Un colectivo circuló por una avenida inundada en Kazajistán y el video se volvió viral

Una intensa tormenta con lluvia y granizo provocó inundaciones repentinas en la capital de Kazajistán. Varias calles quedaron completamente cubiertas de agua y un video de un colectivo circulando por una avenida anegada se volvió viral.