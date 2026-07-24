Una fuerte tormenta con lluvia torrencial y caída de granizo afectó a la ciudad de Astaná, capital de Kazajistán, y provocó importantes inundaciones en distintos sectores urbanos.
Un colectivo circuló por una avenida inundada en Kazajistán y el video se volvió viral
Una intensa tormenta con lluvia y granizo provocó inundaciones repentinas en la capital de Kazajistán. Varias calles quedaron completamente cubiertas de agua y un video de un colectivo circulando por una avenida anegada se volvió viral.
En pocos minutos, varias calles quedaron cubiertas por el agua y se transformaron en verdaderos ríos. La acumulación dificultó la circulación y dejó a numerosos automóviles varados.
En medio de la emergencia, un video llamó especialmente la atención en las redes sociales. Las imágenes muestran a un colectivo avanzando por una avenida completamente inundada, como si se tratara de un vehículo anfibio.
La escena se viralizó rápidamente y reflejó la magnitud de las precipitaciones que sorprendieron a los habitantes de la ciudad. El temporal también estuvo acompañado por una intensa caída de granizo.
El fenómeno se produjo pocos días después de que Astaná atravesara una ola de calor extremo, con temperaturas que alcanzaron los 39,5 grados. El brusco cambio meteorológico pasó del calor récord a las lluvias intensas y las inundaciones repentinas.