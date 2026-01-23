#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Enfoque tecnológico

El Salvador entregará un kit escolar que se volvió viral por su contenido

El gobierno de Bukele presentó el set que además de útiles, uniformes y zapatos, incluye dispositivos tecnológicos personales según el nivel. La entrega apunta a más de 1,2 millones de estudiantes y busca achicar la brecha digital desde la primera infancia.

Un cargamento de implementos escolares destinado a estudiantes del sector público llegó a El Salvador, proveniente de Brasil.Un cargamento de implementos escolares destinado a estudiantes del sector público llegó a El Salvador, proveniente de Brasil.
Seguinos en
Por: 

El gobierno de El Salvador dio a conocer los nuevos kit escolares para 2026 que incluyen dispositivos tecnológicos. La entrega apunta a más de 1,2 millones de estudiantes y busca achicar la brecha digital desde la primera infancia.

La paquetes suman un combo “todo en uno”: dos uniformes, un par de zapatos, útiles (cuadernos, lápices y compañía) y un dispositivo tecnológico personal, asignado según el tramo escolar.

La presentación pública estuvo a cargo de la ministra de Educación Karla Trigueros durante un programa en la Telecorporación Salvadoreña y se volvió viral en redes sociales por su contenido.

Vestida de uniforme, Trigueros militar con grado de mayor y doctora en Medicina, dijo que su misión es ejecutar la visión del presidente Nayib Bukele de “transformar la educación y es lo que estamos haciendo”.

Trigueros señaló que los paquetes escolares han tenido mejoras significativos a los años anteriores, y destacó que los actuales guardan material que ayudará a los estudiantes a entregar su mejor rendimiento académico.

Como ejemplo, Trigueros abrió uno de los paquetes que se les serán entregados a alumnas y alumnos de cuarto grado, y mostró los artículos que incluye.

asdEl contenido completo de los paquetes escolares distribuidos en El Salvador.

Primero, abrió una bolsa que contenía un par de zapatos; luego, enseñó parte del material como cuadernos de 100 hojas, lápices, lapiceros, marcadores, tijeras, colores, un juego de geometría y un uniforme completo.

Por último, la funcionaria habló de las computadoras que se le entregarán a las infancias. “Esto creo que es uno de los más impresionantes. Vamos a entregar computadoras de marcas reconocidas: Dell, HP, Lenovo, computadoras que definitivamente los niños las van a utilizar, que van a utilizar en todas sus actividades académicas y también de recreación”, presumió.

Entrega tecnológica

La política apunta a más de 1,2 millones de estudiantes del sistema público. Para el componente tecnológico, el gobierno recibió un lote de 440.000 dispositivos, que se distribuirán de forma focalizada.

El dispositivo tecnológico será según niveles. En el jardín, una tablet de 8 pulgadas; en primer grado se entregará una tablet de 10 pulgadas; en cuarto grado una laptop; y para estudiantes ingresantes al sistema público se otorgará un dispositivo sin importar el grado.

La funcionaria señaló que desde 2021 se invirtieron US$ 800 millones en dispositivos electrónicos dentro de esta estrategia.

karla trigueros el salvadorTrigueros, militar con grado de mayor y doctora en Medicina y ministra de Educación del gobierno de El Salvador.

El calendario marca el 2 de febrero de 2026 como inicio de clases. La ministra aseguró que los insumos se entregarán gratis, en una sola vez y al comienzo del ciclo lectivo, aunque en algunos reportes todavía se menciona que la fecha exacta de distribución no había sido oficializada al momento de la publicación.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
El Salvador
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro