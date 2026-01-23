El Salvador entregará un kit escolar que se volvió viral por su contenido

El gobierno de El Salvador dio a conocer los nuevos kit escolares para 2026 que incluyen dispositivos tecnológicos. La entrega apunta a más de 1,2 millones de estudiantes y busca achicar la brecha digital desde la primera infancia.
El gobierno de Bukele presentó el set que además de útiles, uniformes y zapatos, incluye dispositivos tecnológicos personales según el nivel. La entrega apunta a más de 1,2 millones de estudiantes y busca achicar la brecha digital desde la primera infancia.
La paquetes suman un combo “todo en uno”: dos uniformes, un par de zapatos, útiles (cuadernos, lápices y compañía) y un dispositivo tecnológico personal, asignado según el tramo escolar.
La presentación pública estuvo a cargo de la ministra de Educación Karla Trigueros durante un programa en la Telecorporación Salvadoreña y se volvió viral en redes sociales por su contenido.
Vestida de uniforme, Trigueros militar con grado de mayor y doctora en Medicina, dijo que su misión es ejecutar la visión del presidente Nayib Bukele de “transformar la educación y es lo que estamos haciendo”.
Trigueros señaló que los paquetes escolares han tenido mejoras significativos a los años anteriores, y destacó que los actuales guardan material que ayudará a los estudiantes a entregar su mejor rendimiento académico.
Como ejemplo, Trigueros abrió uno de los paquetes que se les serán entregados a alumnas y alumnos de cuarto grado, y mostró los artículos que incluye.
Primero, abrió una bolsa que contenía un par de zapatos; luego, enseñó parte del material como cuadernos de 100 hojas, lápices, lapiceros, marcadores, tijeras, colores, un juego de geometría y un uniforme completo.
Por último, la funcionaria habló de las computadoras que se le entregarán a las infancias. “Esto creo que es uno de los más impresionantes. Vamos a entregar computadoras de marcas reconocidas: Dell, HP, Lenovo, computadoras que definitivamente los niños las van a utilizar, que van a utilizar en todas sus actividades académicas y también de recreación”, presumió.
La política apunta a más de 1,2 millones de estudiantes del sistema público. Para el componente tecnológico, el gobierno recibió un lote de 440.000 dispositivos, que se distribuirán de forma focalizada.
El dispositivo tecnológico será según niveles. En el jardín, una tablet de 8 pulgadas; en primer grado se entregará una tablet de 10 pulgadas; en cuarto grado una laptop; y para estudiantes ingresantes al sistema público se otorgará un dispositivo sin importar el grado.
La funcionaria señaló que desde 2021 se invirtieron US$ 800 millones en dispositivos electrónicos dentro de esta estrategia.
El calendario marca el 2 de febrero de 2026 como inicio de clases. La ministra aseguró que los insumos se entregarán gratis, en una sola vez y al comienzo del ciclo lectivo, aunque en algunos reportes todavía se menciona que la fecha exacta de distribución no había sido oficializada al momento de la publicación.