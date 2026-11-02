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Al menos 18 muertos en un ataque contra una escuela en Zaporiyia

El ataque alcanzó un establecimiento educativo donde civiles recibían ayuda humanitaria, según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Además de la escuela en sí, algunas de las bombas que siguieron al primer impacto fueron lanzadas sobre "el refugio donde la gente se guarecía".

Para Zelenski, "es una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada".Para Zelenski, "es una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada".
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Al menos 18 personas han muerto este lunes (02.11.2026) en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente y en la región ucraniana de Zaporiyia, al lanzar Rusia una decena de bombas aéreas que impactaron sobre una escuela donde la población civil recibía ayuda humanitaria, informó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Rescuers work inside an underground shelter at a compound of a local school, which was used as a humanitarian aid hub and was hit by a Russian air strike in the frontline town of Komyshuvakha, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia region, Ukraine, November 2, 2026. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.Labores de rescate en busca de posibles víctimas mortales y de supervivientes. Fotos: vía Reuters.

"Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", escribió Zelenski en sus redes sociales.

El presidente ucraniano precisó que las fuerzas rusas lanzaron una decena de bombas aéreas, que son explosivos de gran potencia con sistemas de navegación propios que se dejan caer desde aviones.

Ataque directo contra el refugio

Además de la escuela en sí, algunas de las bombas que siguieron al primer impacto fueron lanzadas sobre "el refugio donde la gente se guarecía".

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Zelenski explicó que las labores de rescate en busca de posibles víctimas mortales y de supervivientes continuaban en el momento en que ofreció este primer balance.

"Los rusos no podían no saber que cada semana los vecinos que se han quedado en Komishuvaja reciben ayuda humanitaria en ese mismo lugar (en el que cayeron las bombas)", escribió el presidente ucraniano.

Duras acusaciones de Zelenski

Zelenski agregó que este ataque con pocos precedentes por el número de bombas aéreas lanzado contra una zona civil en corto espacio de tiempo "es una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada".

Rescuers carry the body of a person killed by a Russian airstrike inside an underground shelter at a compound of a local school, which was used as a humanitarian aid hub in the frontline town of Komyshuvakha, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia region, Ukraine, November 2, 2026. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Zaporizhzhia region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO. TPX IMAGES OF THE DAYLabores de rescate en busca de posibles víctimas mortales y de supervivientes. Fotos: vía Reuters.

"Después de la operación humanitaria en Oleshki", dijo Zelenski sobre la tregua de seis días que ambos bandos declararon hasta este domingo en el frente de Jersón para evacuar a población civil, "hubo un momento en que podrían haberse dado nuevos pasos para demostrar que era posible avanzar hacia a paz".

"Con estos crímenes, Rusia envía una señal totalmente opuesta", concluyó el mandatario ucraniano, que pidió "una respuesta contundente y dura" de la comunidad internacional contra Rusia por este ataque.

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