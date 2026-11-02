Guerra en Europa del Este

Al menos 18 muertos en un ataque contra una escuela en Zaporiyia

El ataque alcanzó un establecimiento educativo donde civiles recibían ayuda humanitaria, según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. Además de la escuela en sí, algunas de las bombas que siguieron al primer impacto fueron lanzadas sobre "el refugio donde la gente se guarecía".