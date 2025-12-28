Los países que siguen votando entre la celebración de Navidad y el brindis de fin de año

Con menor intensidad y centralidad que en el resto del año, el calendario de elecciones en el mundo continúa a pesar de las festividades de fin de año. Cuatro son los países que van a las urnas entre Navidad y Año Nuevo.
Cuatro naciones sin demasiada centralidad en la política internacional, van a las urnas entre las fiestas. Una de ellas está involucrada con el futuro de la Unión Europea.
Con menor intensidad y centralidad que en el resto del año, el calendario de elecciones en el mundo continúa a pesar de las festividades de fin de año. Cuatro son los países que van a las urnas entre Navidad y Año Nuevo.
Algunos de ellos con mayor porcentaje de la población que se congrega en la Nochebuena y otros con menor relación con la festividad, pero todos atravesados por sus propios conflictos y con la distracción del brindis de fin de año cercano.
Este domingo 28 de diciembre votarán en Guinea, República Centroafricana, Birmania y Kosovo, este último con nuevas discusiones de anexión a la Unión Europea (UE) de por medio.
Kosovo, aún en su estado de territorio parcialmente reconocido y con la disputa por la soberanía de Serbia vigente, elige sus parlamentarios este domingo 28 de diciembre.
Las parlamentarias llegan tras el pedido de adhesión a la Unión Europea en 2022, el cual tuvo como respuesta una serie de exigencias respecto a la regiones de mayoría étnica serbia, la cual debería poseer cierta autonomía.
El rechazo interno a este pedido desde Bruselas parte de los grupos albaneses que indican eventual pérdida de control kosovar y futura influencia más potente desde Belgrado.
El gobierno de Birmania o Myanmar está en manos de Min Aung Hlaing desde el golpe de estado de 2021, aquel que se viralizó en plena pandemia de Covid-19 por el video que reflejaba el avance de tanques militares detrás de una mujer que realiza una clase remota de gimnasia.
En dicho contexto llegan las elecciones que poseen una serie de reclamos por la falta de transparencia durante la campaña. Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusaron al gobierno birmano de "suprimir activamente la participación" al realizar un total de 30 mil supresiones del padrón electoral.
La Unión de Coordinación de la Huelga General, la principal organización no violenta que se opone al régimen militar, había instado a la gente a unirse a una "huelga silenciosa" el 10 de diciembre. Tres activistas; Tayzar San, Nan Lin y Khant Wai Phyo; que lideraron también el reclamo por un boicot a las elecciones, fueron penados por “interrupción del proceso electoral”.
Mamady Doumbouya también ejerce como presidente interino tras la intervención militar de 2021, una plato ya tradicional en el país africano, pero que puso fin a 10 años de Alpha Condé.
Las elecciones presidenciales también están marcadas por la anulación de candidaturas de ex ministros de gobierno previos y la postergación de los comicios establecidos para 2024, fecha colocada tras la disolución del parlamento y la constitución en 2021. Justamente a mediados de este 2025 se realizó un referéndum sobre su carta magna.
Las urnas llegan a este país de África occidental con constantes tensiones en toda la región. Las recientes revueltas en Guinea-Bissau y Benín, las cuáles se complementan con las revoluciones del Sahel y la “alianza” Malí, Burkina Faso y Níger que busca una salida directa al mar. Parte del fallido golpe en Benín se relaciona con la necesidad de un acceso directo al Golfo de Guinea.
Faustin-Archange Touadéra es otro líder con cuestionamientos en África. Gobierna desde 2016 y la constitución no le permitía volver a presentarse, pero gracias al referéndum de 2023 y la reforma, la cual tuvo intervenciones en la Corte de por medio y aportes de seguridad del ex Grupo Wagner, vuelve a presentarse.
Con menores acusaciones de intervención directa en el proceso electoral, alrededor de 2,3 millones de personas están habilitadas para esta votación con una agenda centrada en la seguridad, el crecimiento de grupos yihadistas en la región y un acuerdo de paz firmado en abril con los destacados grupos rebeldes Unión por la Paz en Centroáfrica (UPC) y Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R), que procedieron en julio a su disolución.