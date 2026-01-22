Un bailarín argentino fue internado en Punta Cana por una infección causada por un hongo

Leonardo Sáez, de 30 años y oriundo de San Rafael, Mendoza, reside en Punta Cana, República Dominicana, desde hace casi cuatro años, donde trabaja como bailarín profesional.
A fines de diciembre de 2025 comenzó a experimentar una molestia en la garganta que inicialmente fue interpretada como faringitis, un diagnóstico que se repitió en varias consultas médicas sin que se lograra identificar la causa subyacente del problema.
Con el paso de los días, el malestar progresó: además de dolor e inflamación, Leonardo perdió la capacidad de tragar alimentos y líquidos, lo que agravó su estado nutricional y debilitó su organismo.
Según relatan familiares, los tratamientos iniciales con medicamentos paliativos no detuvieron la progresión de la enfermedad. Finalmente, una descompensación respiratoria obligó a que el bailarín fuese trasladado de urgencia a una clínica privada en Punta Cana.
Allí fue internado en terapia intensiva, donde los profesionales detectaron una infección severa atribuido a un hongo del género Aspergillus. Esta clase de infección, que puede afectar las vías respiratorias y pulmones, puede ser invasiva cuando no se diagnostica y trata a tiempo.
En el caso de Sáez, la evolución fue rápida y complicada, requiriéndose intubación y asistencia respiratoria mecánica en los primeros días de internación.
Durante su estancia en terapia intensiva, Leonardo sufrió un paro cardiorrespiratorio, que fue revertido por el equipo médico, y se enfrentó a una situación clínica extremadamente delicada.
Por momentos se evaluó la posibilidad de realizar una traqueotomía para facilitar la respiración, aunque las complicaciones clínicas presentes hicieron que los especialistas optaran por avanzar con cautela.
La familia de Sáez en Argentina recibió la noticia de la gravedad de su situación a través de amistades cercanas en Punta Cana. De inmediato, sus padres organizaron su viaje al país caribeño con la colaboración de vecinos, amigos y conocidos que aportaron recursos para la gestión urgente de pasaportes y pasajes.
Actualmente, los padres acompañan a Leonardo y participan de las decisiones vinculadas a su tratamiento.
Una de las principales dificultades que enfrenta la familia es el sostenimiento económico de la internación. Aunque Sáez contaba con un seguro médico, la cobertura fue insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos, especialmente tras los procedimientos y tratamientos más complejos que implicaron cargos adicionales no contemplados por la póliza básica.
Según estimaciones de sus allegados, el costo diario de la internación oscila en torno a los 3 millones de pesos argentinos, cifra que se vuelve insostenible ante la prolongación del tratamiento y la complejidad clínica del paciente.
Mientras tanto, los parte médicos más recientes indican que, aunque Leonardo ha mostrado leves mejoras —como la retirada de la intubación y la posibilidad de respirar con ayuda de oxígeno— su condición sigue siendo crítica y requiere asistencia continua.
La familia mantiene una expectativa prudente sobre su evolución y agradece las contribuciones y el acompañamiento que ha recibido tanto en Argentina como en República Dominicana