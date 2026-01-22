En grave estado

Un bailarín argentino fue internado en Punta Cana por una infección causada por un hongo

Leonardo Sáez, bailarín mendocino de 30 años radicado en Punta Cana, está internado en terapia intensiva tras agravarse una infección causada por un hongo. Su familia en Argentina solicita ayuda para cubrir los elevados costos de la internación y gestionar un eventual traslado sanitario.