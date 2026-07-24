Ocurrio en Rajastán

Un leopardo entró a una licorería en India y atacó a un empleado

El animal irrumpió en un comercio de Todaraisingh y se abalanzó sobre uno de los trabajadores. El hombre logró escapar junto con un compañero y ambos bajaron la persiana metálica, dejando al felino encerrado hasta que especialistas pudieron retirarlo del lugar.