Un episodio poco habitual ocurrió el lunes 20 de julio en la localidad de Todaraisingh, en el distrito de Tonk, estado de Rajastán, en el norte de India. Un leopardo ingresó inesperadamente a una licorería y atacó a uno de los empleados, en una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y que posteriormente comenzó a circular por redes sociales y medios de distintos países.
Un leopardo entró a una licorería en India y atacó a un empleado
El animal irrumpió en un comercio de Todaraisingh y se abalanzó sobre uno de los trabajadores. El hombre logró escapar junto con un compañero y ambos bajaron la persiana metálica, dejando al felino encerrado hasta que especialistas pudieron retirarlo del lugar.
El trabajador logró escapar y, junto con un compañero, consiguió cerrar el local desde el exterior para impedir que el animal saliera mientras aguardaban la llegada de los especialistas.
El episodio terminó con tres personas lesionadas, según la información difundida sobre el caso, aunque el empleado atacado no sufrió heridas de gravedad. El leopardo, por su parte, permaneció dentro del negocio durante aproximadamente cinco horas, hasta que un equipo especializado consiguió tranquilizarlo y retirarlo del lugar. Posteriormente, el animal fue trasladado a un área natural.
El momento del ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad
Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran el momento en que el leopardo ingresa al establecimiento y avanza por el interior del comercio. Poco después, el animal se lanza sobre uno de los empleados, identificado como Sanjay Gurjar, de 25 años.
El ataque ocurrió de manera repentina. Según los registros difundidos, el felino saltó sobre el mostrador y se abalanzó contra el trabajador, quien intentó escapar del animal mientras en el interior del local varias botellas y otros productos caían de los estantes como consecuencia del forcejeo.
En medio de la situación, Gurjar consiguió liberarse y salir del alcance del leopardo. De acuerdo con los reportes sobre el hecho, el empleado sufrió lesiones en una mano, un hombro y la nariz, aunque no presentó heridas de gravedad. Otro trabajador también logró abandonar el comercio.
Una vez que ambos estuvieron fuera, bajaron la cortina metálica del negocio. De esa manera, el leopardo quedó encerrado en el interior de la licorería, mientras las autoridades organizaban un operativo para capturarlo.
El video del episodio muestra al animal desplazándose por el establecimiento y provocando la caída de distintos productos. El comercio sufrió daños materiales, con varias botellas de bebidas alcohólicas y otros artículos destruidos durante el incidente.
La situación generó preocupación entre los comerciantes y vecinos de la zona. El ingreso de un animal salvaje de estas características a un área comercial obligó a las autoridades a intervenir y mantener controlado el sector hasta que se pudiera completar el rescate.
El caso también fue seguido por especialistas en fauna y personal forestal, que trabajaron para evitar que el animal escapara y pudiera desplazarse nuevamente por la zona urbana.
El operativo para rescatar al animal duró varias horas
Mientras el leopardo permanecía dentro de la licorería, los equipos especializados organizaron un operativo para capturarlo de manera segura. El animal estuvo encerrado durante alrededor de cinco horas, hasta que finalmente pudo ser retirado del comercio.
La intervención se realizó con personal capacitado para este tipo de situaciones. Según los reportes publicados por medios locales, el felino fue tranquilizado y posteriormente trasladado fuera de la zona urbana para ser liberado en un entorno natural.
Además del empleado de la licorería, otras dos personas resultaron lesionadas durante el episodio. Entre ellas se encontraba un voluntario forestal que había participado en las tareas relacionadas con la búsqueda del animal, mientras que otro trabajador también sufrió heridas. La información disponible no detalló con precisión la gravedad de las lesiones de estas dos personas.
El episodio volvió a poner de manifiesto la interacción cada vez más frecuente entre animales silvestres y zonas habitadas en algunas regiones de India. En el caso de Todaraisingh, medios locales informaron que ya se habían registrado avistamientos de leopardos en sectores cercanos a la localidad y que se había reportado movimiento de estos animales en áreas próximas a bosques y colinas.
Los especialistas señalan que, ante la presencia de un animal silvestre en una zona urbana, la recomendación es evitar acercarse o intentar capturarlo por cuenta propia. La intervención debe quedar en manos de equipos especializados, ya que cualquier intento de aproximación puede provocar una reacción defensiva del animal y poner en riesgo a las personas.
En este caso, la decisión de mantener al leopardo encerrado dentro del comercio hasta la llegada de los especialistas permitió controlar la situación. La operación concluyó sin que el animal fuera sacrificado y con su posterior traslado a un entorno natural.
Las imágenes de las cámaras de seguridad se difundieron ampliamente en los últimos días y permitieron reconstruir los momentos de mayor tensión del episodio. El video muestra la rapidez con la que el animal ingresó al comercio y la reacción del trabajador, que consiguió escapar y cerrar el acceso.
El caso ocurrido en Todaraisingh quedó así como un insólito episodio registrado en una zona comercial de Rajastán. Aunque el ataque provocó lesiones y daños materiales, la intervención de los equipos especializados permitió capturar al leopardo y devolverlo a un espacio natural, mientras las personas heridas recibieron atención por las lesiones sufridas durante el incidente.