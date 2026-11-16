La Justicia de Massachusetts resolvió avanzar con un nuevo debate oral contra Lindsay Clancy, la mujer de 36 años acusada de haber asesinado a sus tres hijos pequeños en enero de 2023.
Lindsay Clancy volverá a ser juzgada por el asesinato de sus tres hijos: fijaron la fecha del segundo juicio
El magistrado William Sullivan determinó que el nuevo proceso comenzará el 29 de marzo de 2027, luego de que el primer debate fuera declarado nulo por falta de unanimidad en el jurado y tras rechazar el pedido de la defensa para cerrar la causa.
Este lunes, durante una audiencia celebrada en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, el juez William Sullivan fijó para el 29 de marzo de 2027 el inicio del segundo juicio, desestimando así las objeciones tanto de la defensa como de la fiscalía que solicitaban fechas posteriores.
"Tengo este caso frente a mí. Quiero que se juzgue. Generalmente, cuanto antes se realiza un nuevo juicio, mejor es para todas las partes", fundamentó el magistrado al establecer el cronograma judicial.
De esta manera, el calendario quedó definido con una audiencia de estado el 30 de diciembre de 2026, la conferencia final previa al debate el 18 de febrero de 2027 y la selección del jurado a fines de marzo.
El fracaso del primer juicio
La decisión judicial llega luego de que la semana pasada Sullivan rechazara el planteo de los abogados de Clancy para sobreseerla bajo el argumento constitucional de prohibición del doble enjuiciamiento.
El juez consideró que, al haberse declarado nulo el primer proceso por el bloqueo del jurado el pasado 4 de septiembre, la realización de un nuevo debate resulta plenamente válida. En aquel primer juicio, once de los doce integrantes del panel se inclinaban por declararla no culpable por razones de salud mental, mientras que un solo jurado disidente impidió alcanzar la unanimidad.
Por su parte, la fiscal adjunta del condado de Plymouth, Jennifer Sprague, ratificó que el Ministerio Público continuará adelante con la acusación, aunque evitó precisar si sostendrán los cargos de asesinato en primer grado —que conllevan cadena perpetua sin libertad condicional— o si optarán por imputaciones de menor gravedad como homicidio o asesinato en segundo grado.
El debate sobre la psicosis posparto
El caso conmocionó a Estados Unidos el 24 de enero de 2023, cuando Clancy estranguló con bandas de ejercicio a sus tres hijos —Cora (5), Dawson (3) y Callan (8 meses)— en el sótano de su vivienda en Duxbury, un suburbio de Boston.
Inmediatamente después, intentó quitarse la vida hiriéndose con un cuchillo y arrojándose desde una ventana del segundo piso, caída que le provocó una parálisis permanente.
Durante el proceso anterior, la materialidad del hecho no estuvo en discusión; el eje central pasó por la imputabilidad de la acusada.
Mientras su defensa sostuvo que atravesaba un cuadro severo de psicosis posparto que le impedía comprender la criminalidad de sus actos —recordando incluso su internación voluntaria días antes en el Hospital McLean—, la fiscalía buscó demostrar que conservaba plena responsabilidad penal al momento del triple filicidio.