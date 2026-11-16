Estados Unidos

Lindsay Clancy volverá a ser juzgada por el asesinato de sus tres hijos: fijaron la fecha del segundo juicio

El magistrado William Sullivan determinó que el nuevo proceso comenzará el 29 de marzo de 2027, luego de que el primer debate fuera declarado nulo por falta de unanimidad en el jurado y tras rechazar el pedido de la defensa para cerrar la causa.