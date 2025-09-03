Tragedia en Lisboa: descarriló el elevador da Glória y murieron 15 personas
El histórico funicular que une los Restauradores con el mirador de San Pedro de Alcántara se descarriló este miércoles en pleno centro de la capital portuguesa. Además, el accidente dejó cerca de 20 heridos.
Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a los pasajeros atrapados. Foto: Reuters
El icónico elevador da Glória de Lisboa se descarriló este miércoles poco después de las 18 y chocó contra un edificio en la calle da Glória, a metros de la avenida da Liberdade. La Policía confirmó la muerte de quince personas y alrededor de 20 heridos, de los cuales dos permanecen en estado crítico.
Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a los pasajeros atrapados. Foto: Reuters
Equipos de emergencia y bomberos trabajaron durante horas para rescatar a los pasajeros atrapados entre los vagones y los escombros. Según Protección Civil, además de los dos heridos graves hay al menos cinco personas con lesiones leves y otros afectados que fueron atendidos en el lugar.
El elevador, una de las postales turísticas de la ciudad, sufrió un descarrilamiento que aún no tiene causas claras. Testigos aseguraron que una de las formaciones descendió a gran velocidad y que los ocupantes de otro vagón intentaron escapar por las ventanas al ver lo que ocurría.
El mensaje del presidente
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, publicó un comunicado oficial en el que lamentó “profundamente” lo sucedido. Expresó su “solidaridad y pesar” a las familias de las víctimas y reclamó que el accidente sea “rápidamente esclarecido por las entidades competentes”.
El mandatario también hizo hincapié en la gravedad de lo ocurrido, al referirse tanto a los fallecidos como a los heridos que permanecen hospitalizados.
Marcelo Rebelo de Sousa expresó su pesar y pidió una rápida investigación del accidente. Foto: Reuters
Una herida en la ciudad
El elevador da Glória es uno de los funiculares más emblemáticos de Lisboa, inaugurado en 1885 y visitado cada año por miles de turistas. La tragedia golpea a un símbolo de la capital portuguesa y abre un interrogante sobre la seguridad de un medio de transporte considerado hasta ahora patrimonio histórico.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.