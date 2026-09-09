Lucia Sisic, quien mantenía el título de Miss Austria desde 2024, murió a los 22 años. La noticia fue confirmada por Mission Austria, la organización responsable de los certámenes Miss y Mister Austria, que expresó su conmoción y envió sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas a la joven.
Murió Lucía Sisic a los 22 años: quién era la modelo que fue Miss Austria
La organización Mission Austria confirmó el fallecimiento de Lucia Sisic, quien había sido coronada Miss Austria en 2024. La joven tenía 22 años y había hablado públicamente sobre una afección cardíaca congénita que la acompañó desde su nacimiento.
La organización la recordó como una mujer maravillosa y señaló que seguirá formando parte de la familia del certamen.
El fallecimiento de Sisic generó repercusión en Austria y en otros países debido a su corta edad y a la trayectoria que había construido desde que fue elegida Miss Austria.
Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa exacta de su muerte, por lo que no corresponde establecer una relación directa entre su fallecimiento y sus antecedentes cardíacos.
Quién era Lucia Sisic
Lucia Sisic era una modelo austríaca nacida en Viena. En 2024 fue elegida Miss Viena y posteriormente obtuvo el título de Miss Austria, convirtiéndose en la representante nacional del certamen de belleza.
Sisic continuaba siendo oficialmente Miss Austria al momento de su muerte. La particularidad se explica porque después de su coronación en 2024 no se realizó una nueva edición del certamen, por lo que no había sido elegida una sucesora que tomara el título.
Durante su etapa como reina de belleza, la joven también utilizó sus redes sociales para compartir aspectos de su vida personal y profesional. En agosto de 2024, por ejemplo, agradeció públicamente a los especialistas y médicos que la habían atendido durante los distintos momentos de su vida vinculados con su salud.
Su última publicación en Instagram había sido realizada el 12 de agosto. Allí aparecía con un vestido dorado y acompañó las imágenes con el mensaje “Golden moments”, según informó la prensa internacional a partir de sus redes sociales.
La enfermedad cardíaca que la acompañó desde el nacimiento
Sisic había contado públicamente que nació con una alteración en una válvula del corazón. Esa condición hizo que tuviera que atravesar diferentes tratamientos e intervenciones médicas desde muy pequeña.
De acuerdo con la información publicada a partir de sus propios testimonios y de los reportes sobre su trayectoria, la joven pasó por siete intervenciones cardíacas a lo largo de su vida. La última había ocurrido durante 2025.
La propia Sisic había hablado sobre ese proceso y había agradecido a los equipos de cardiología pediátrica que la habían atendido. En una publicación realizada en 2024 destacó el trabajo de los especialistas que, según sus propias palabras, habían contribuido a que pudiera superar momentos muy difíciles y llevar una vida plena.
Su historia personal había adquirido relevancia precisamente porque no ocultaba las dificultades de salud que había atravesado. En lugar de mantenerlas fuera de la esfera pública, Sisic había decidido compartir parte de su experiencia y mostrar cómo había continuado con sus proyectos personales y profesionales.
La última operación
La última intervención cardíaca de Sisic se había realizado en 2025. Después de esa operación, la joven había expresado públicamente su alegría por haber atravesado nuevamente el procedimiento y su esperanza de poder contar con un período prolongado sin nuevas cirugías.
Ese antecedente volvió a aparecer en las informaciones difundidas después de su muerte, debido a que se trataba de una parte importante de su historia personal. Sin embargo, la existencia de esa afección y de las intervenciones anteriores no permite determinar por sí sola cuál fue la causa de su fallecimiento.
La despedida de Mission Austria
Mission Austria comunicó la muerte de Sisic con un mensaje de profundo pesar. La organización recordó a la joven como una persona maravillosa y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a todas las personas que estuvieron cerca de ella.
El mensaje también destacó que Lucia Sisic permanecerá como parte de la familia de Miss Austria, una referencia a su condición de ganadora del título nacional en 2024.
La noticia también provocó mensajes de tristeza dentro del ámbito de los certámenes de belleza. Christopher Dengg, quien había sido Mister Austria 2024 junto a Sisic, expresó públicamente su conmoción y recordó el vínculo que habían construido durante el período en que ambos representaron al certamen.