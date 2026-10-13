Luis Alan Valverde Rodríguez, de 40 años y tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue detenido este lunes en Lima, Perú. El hombre tenía un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurridos el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela.
Quién es “Papá”, el tío de “Pequeño J” detenido por el triple crimen de Florencio Varela
La captura se concretó en Lima tras un operativo de Interpol. El sospechoso habría utilizado una identidad falsa para permanecer prófugo mientras avanzaba la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Los investigadores sospechan que habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la presunta organización criminal vinculada al caso. La captura se concretó tras un operativo de inteligencia, vigilancia y seguimiento realizado por las autoridades peruanas.
La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a través de una publicación en su cuenta de X.
Cómo fue la detención
Agentes de Interpol Lima localizaron al sospechoso cerca de las 15, en las inmediaciones del centro bancario Compartamos, ubicado en la avenida Las Torres 270, en Huachipa.
El procedimiento fue resultado de distintas tareas de inteligencia y seguimiento. De acuerdo con la información difundida, Valverde Rodríguez habría utilizado una identidad falsa para eludir los controles policiales y mantenerse prófugo.
El hombre se habría identificado como Miguel Gerardo Celestino Timaná.
Tras la captura, las autoridades argentinas deberán avanzar con los trámites correspondientes para solicitar su extradición y ponerlo a disposición de la Justicia.
Sus antecedentes en Perú
Valverde Rodríguez es conocido por los alias “Papá” y “Serranasho”. Su nombre quedó incorporado a la investigación por el triple crimen, en la que se busca establecer la responsabilidad de cada uno de los acusados.
Los investigadores sospechan que habría tenido una posición de liderazgo dentro de la estructura criminal. Además, habría sido identificado en imágenes de cámaras de seguridad relacionadas con el lugar donde las víctimas fueron llevadas y asesinadas.
El hombre está imputado por homicidio agravado reiterado, en concurso real, con agravantes vinculados a la participación premeditada de dos o más personas, el ensañamiento, la alevosía y la violencia de género.
Su historial policial en Perú también forma parte de los antecedentes difundidos. En junio de 2013 fue detenido en Trujillo, donde la Policía Nacional lo señaló como presunto cabecilla de “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, una organización vinculada con actividades de extorsión y cobro de cupos.
Además, habría estado recluido en el penal El Milagro en 2007 y 2020 por el delito de robo agravado. Estos antecedentes, por sí solos, no prueban su participación en los asesinatos investigados en la Argentina.
El rol que le atribuyen en el triple crimen
La causa busca esclarecer los asesinatos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Los crímenes ocurrieron el 19 de septiembre de 2025 y dieron origen a una investigación sobre una presunta organización criminal vinculada al narcotráfico.
Los investigadores intentan determinar cómo se organizó el hecho y qué responsabilidad tuvo cada uno de los sospechosos. En ese contexto, consideran que Valverde Rodríguez habría desempeñado una función relevante dentro de la estructura investigada.
Su sobrino, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido en Perú en septiembre de 2025 y posteriormente extraditado a la Argentina. En junio de 2026, la Justicia dictó su procesamiento con prisión preventiva por su presunta participación en los homicidios.
La investigación también alcanzó a otros 13 integrantes del entorno de Valverde Victoriano, cuyos posibles roles en la logística y el funcionamiento de la presunta organización criminal continúan bajo análisis judicial.
Qué pasará ahora
Tras la detención en Lima, las autoridades argentinas deberán avanzar con la solicitud de extradición de Valverde Rodríguez.
El objetivo es que el acusado quede a disposición de la Justicia argentina para responder por los hechos que se le atribuyen, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los distintos sospechosos en el triple crimen de Florencio Varela.