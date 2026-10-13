Captura internacional

Quién es “Papá”, el tío de “Pequeño J” detenido por el triple crimen de Florencio Varela

La captura se concretó en Lima tras un operativo de Interpol. El sospechoso habría utilizado una identidad falsa para permanecer prófugo mientras avanzaba la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.