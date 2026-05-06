Visita oficial

Lula viaja a Estados Unidos para reunirse por primera vez con Donald Trump

Se espera que los líderes discutan la cooperación contra el crimen internacional y un posible acuerdo de colaboración en minerales críticos.Lula y Trump son ideológicamente opuestos y han mantenido una relación tensa. Su reunión de este jueves será apenas su segundo encuentro oficial desde que mantuvieron conversaciones en Malasia el año pasado.