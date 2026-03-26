Acusado de narcoterrorismo

Maduro vuelve a declarar este jueves ante la Justicia de Nueva York

El expresidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecerán este 26 de marzo por segunda vez. La defensa cuestiona el bloqueo de activos que impide el pago de honorarios legales, mientras se estima que la red de corrupción movilizó unos 4.000 millones de dólares.