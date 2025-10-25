Maduro denunció que EE.UU. “inventa una guerra” para justificar su presencia militar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el Gobierno de Estados Unidos estaría “inventando una nueva guerra” y advirtió que los países del sur del continente actuarán unidos para impedirla. Según el mandatario, la respuesta de la región será la movilización popular y la defensa conjunta de la paz.
Durante un mensaje transmitido por la televisora estatal, Maduro afirmó que “el pueblo estadounidense sabe que su gobierno está inventando una nueva guerra. Ellos prometieron que nunca más se meterían en una guerra, pero se están inventando una que nosotros vamos a evitar”.
El jefe de Estado aseguró que su país, junto con las naciones vecinas, evitará cualquier intento de conflicto bélico mediante la organización social y la solidaridad regional. “América del Sur y el Caribe entero dicen: ¡No a la guerra, sí a la paz,sí a la prosperidad, sí a la armonía y a la convivencia!”, subrayó.
Preparación militar
En el mismo contexto, el ministro de la Defensa y vicepresidente sectorial de Soberanía, general en jefe Vladimir Padrino López, destacó los avances operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Padrino López durante la realización de los ejercicios de defensa de Costa Independencia.
“El presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado diversos ejercicios que han permitido cohesionar a toda la FANB junto al pueblo organizado, en tareas de defensa y acciones integrales que reflejan la voluntad de proteger nuestro territorio”, señaló el funcionario.
Crece la tensión en el Caribe
La denuncia del mandatario venezolano se produce mientras Washington incrementa su presencia militar en la región. A finales de agosto, el Gobierno estadounidense ordenó el despliegue en el Caribe de ocho buques de guerra equipados con misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear, bajo el argumento de operaciones antidrogas.
Maduro aseguró que evitará el conflicto bélico “con la movilización de los pueblos de América del Sur”.
Recientemente, el Pentágono confirmó el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota naval estadounidense, junto a su grupo de ataque, al área del Comando Sur. La decisión fue atribuida al secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien instruyó esta medida “en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, según un comunicado.
El despliegue, que incluye operaciones conjuntas con unidades aliadas, busca —según Washington— “reforzar la capacidad para detectar, monitorear y neutralizar actores y actividades ilícitas que amenazan la seguridad y prosperidad de Estados Unidos”.
Operaciones encubiertas
La situación se torna aún más delicada luego de que, días atrás, se revelara que el entonces presidente Donald Trump había autorizado a la CIA a liderar operaciones secretas contra Venezuela. Para el Gobierno de Caracas, estas maniobras confirman el carácter injerencista de la política estadounidense y justifican la necesidad de mantener la alerta y la unidad continental.
Maduro concluyó su mensaje insistiendo en que la verdadera fuerza de América Latina radica en la unión de sus pueblos y en su compromiso con la paz: “Nos quieren dividir con la amenaza de la guerra, pero nosotros responderemos con la fuerza de la conciencia y la solidaridad”.
