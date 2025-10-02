Maldivas, base clave en el Índico, busca cooperar con China a largo plazo
Las declaraciones del presidente Mohamed Muizzu se posicionó en el marco de la histórica disputa del archipiélago entre India y el gigante asiático.
Mohamed Muizzu, presidente de Maldivas. Crédito: Reuters
10:56
El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, afirmó el martes que su país está listo para profundizar aún más la cooperación con China en diversos campos con el fin de construir un futuro sostenible y próspero. Muizzu realizó estas declaraciones durante la recepción con motivo del 76º aniversario de la fundación de la República Popular China y el Festival de Medio Otoño, ofrecida por la Embajada de China en Maldivas.
El mandatario señaló que China es hoy uno de los países más dinámicos e influyentes del mundo, y ha logrado avances notables en la reducción de la pobreza, la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de infraestructuras.
Mohamed Muizzu, presidente de Maldivas. Crédito: Reuters
"Para Maldivas, China siempre ha sido más que un amigo lejano. Nuestros lazos no solo están escritos en acuerdos e intercambios, sino en recuerdos, en viajes compartidos y en la confianza que surge de una amistad genuina", añadió.
El presidente chino, Xi Jinping. Crédito: Xinhua/Xie Huanchi
El presidente elogió el compromiso de China con el multilateralismo, sus esfuerzos por salvaguardar los derechos de los países en desarrollo y sus iniciativas para construir un mundo de beneficio mutuo entre naciones, grandes y pequeñas.
Las declaraciones del mandatario maldivo marca el terreno en el marco de una histórica disputa por la “protección” y el control regional del océano Índico entre China e India, quienes han rotado en su injerencia dentro del archipiélago.
Mohamed Muizzu junto al primer ministro de India, Narendra Modi. Crédito: REUTERS/Adnan Abidi
"Que la amistad entre Maldivas y China permanezca tan constante como el océano que nos une y tan perdurable como las estrellas que nos guían", expresó Muizzu, reiterando la disposición de su país a profundizar la cooperación con China en política, comercio, cultura, educación y otros campos, para construir conjuntamente un futuro sostenible y próspero.
Cerca de 250 invitados asistieron a la recepción, entre ellos el vicepresidente Hussain Mohamed Latheef, ministros del Gabinete maldivo, legisladores, representantes de diversos sectores, enviados diplomáticos en Maldivas, así como empresas chinas, y chinos de ultramar.
