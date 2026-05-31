Máxima Zorreguieta volvió a captar la atención internacional al demostrar su férreo compromiso con sus funciones institucionales.
Máxima Zorreguieta completó la primera etapa de su entrenamiento militar y recibió una importante distinción
La reina de los Países Bajos finalizó la fase inicial de su instrucción como reservista del Ejército. En una emotiva ceremonia en Breda, estuvo acompañada por el rey Guillermo Alejandro y sus hijas.
A tres meses de haber solicitado formalmente su ingreso como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos con el objetivo de colaborar activamente con la seguridad nacional, la reina consorte completó con éxito la primera y más exigente etapa de su formación militar.
El hito se celebró con una ceremonia protocolar de alta carga emotiva en la base militar Trip van Zoudtlandtkazerne, ubicada en la ciudad de Breda.
Allí, la monarca de origen argentino recibió una importante distinción y contó con el apoyo presencial de su marido, el rey Guillermo Alejandro, y de dos de sus tres hijas, la princesa heredera Amalia y la princesa Ariane, quienes rompieron el protocolo para fundirse en un afectuoso abrazo festivo.
El significado de la insignia recibida
Durante el acto, vestida rigurosamente con el uniforme de fajina camuflado, Máxima protagonizó el momento central de la jornada. Siguiendo los pasos del ritual militar, se quitó la gorra con visera verde para colocarse la prestigiosa boina que lleva la insignia del Gran Estado Mayor: un león dorado sobre un fondo rojo punzó.
Cabe recordar que la reina comenzó este camino en febrero de este año, cuando fue nombrada soldado raso por Decreto Real. Desde entonces, combinó sus compromisos de la corona con una intensa preparación teórica y práctica que incluyó pruebas de supervivencia, ejercicios de tiro, escalada, rapel y complejas maniobras de confianza, como saltar a una pileta con los ojos vendados.
El rol de las fuerzas de reserva
La decisión de la monarca de incorporarse al cuerpo de reservistas responde a una necesidad institucional del Ministerio de Defensa neerlandés. Este grupo de voluntarios tiene la tarea de brindar apoyo logístico y operativo a las fuerzas armadas regulares, cobrando especial relevancia en épocas de crecientes tensiones internacionales.
"Los reservistas están activos en todas las ramas del Ministerio de Defensa y sus obligaciones incluyen entrenamientos periódicos y el mantenimiento de habilidades militares básicas".
Un dato clave en la postulación de la reina fue el límite de edad estipulado por la legislación de los Países Bajos, que permite la permanencia en la reserva del Ejército hasta los 55 años, una edad que Máxima Zorreguieta alcanzó el pasado 17 de mayo.
Próximo objetivo: el rango de Teniente Coronel
Aunque esta primera fase concluyó con éxito, la instrucción militar de la reina tiene una duración anual. Una vez que complete la totalidad del programa de entrenamiento y las jornadas teóricas restantes, se determinó que recibirá formalmente el rango de Teniente Coronel.
Desde la casa real Orange-Nassau aclararon que la monarca no quedará ligada de forma permanente a un regimiento, rama o cuerpo específico del escalafón militar, sino que su designación estará orientada a desempeñar un papel general y amplio dentro de la estructura del Ejército Real de los Países Bajos.