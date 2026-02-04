Caso Espstein

Un mail confirmaría que la foto de Andrés Moutbatten-Windsor y Virginia Giuffre es auténtica

Un correo de 2015 sugiere que la imagen de un ex príncipe con una acusadora es auténtica, desafiando sus negaciones anteriores sobre conocerla. "Esto realmente reivindica a Virginia... ella no estuvo mintiendo todo este tiempo", dijo el hermano de Guiffre, Sky Roberts.