Un mail confirmaría que la foto de Andrés Moutbatten-Windsor y Virginia Giuffre es auténtica

Un correo electrónico aparentemente de Ghislaine Maxwell parece confirmar que una fotografía de Andrés Mountbatten-Windsor con su brazo alrededor de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual, es real.
Un correo de 2015 sugiere que la imagen de un ex príncipe con una acusadora es auténtica, desafiando sus negaciones anteriores sobre conocerla.
El ex príncipe, que siempre ha negado haber actuado mal, había cuestionado anteriormente si la fotografía había sido manipulada y afirmó que nunca había conocido a Giuffre.
Pero en un mensaje, publicado como parte del último lote de los archivos de Epstein, titulado "borrador de declaración" enviado por un "G Maxwell" a Jeffrey Epstein en 2015, escribió: "En 2001 estaba en Londres cuando [redactado] conocí a varios amigos míos, incluido el príncipe Andrés. Se tomó una fotografía porque imagino que quería mostrársela a amigos y familiares".
La familia de Giuffre, quien murió en 2025, dijo al programa Newsnight de la BBC que el correo electrónico demostraba que ella había sido "reivindicada".
"Esto realmente reivindica a Virginia... ella no estuvo mintiendo todo este tiempo", dijo el hermano de Guiffre, Sky Roberts.
"Es un momento en el que estamos realmente orgullosos de nuestra hermana", añadió.
El correo electrónico, publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), agrega que "G Maxwell" no estaba al tanto de que "nada indebido" estuviera sucediendo en su casa.
El nombre de la persona ha sido eliminado de la versión publicada de la declaración, pero los detalles indican que era Maxwell quien estaba hablando de Giuffre.
Giuffre, una destacada acusadora de Epstein y Maxwell, alegó que Mountbatten-Windsor tuvo relaciones sexuales con ella tres veces cuando era adolescente .
Siempre ha negado la acusación y llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre en 2022. No contenía ninguna admisión de responsabilidad ni disculpas.
El año pasado, un correo electrónico de julio de 2011 de Epstein, publicado por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, también pareció confirmar que el ex príncipe fue fotografiado con Giuffre.
El mensaje enviado por Epstein, quien presuntamente tomó la foto, dice: "Sí, ella [Giuffre] estaba en mi avión y sí se tomó una foto con Andrés".
En una entrevista de 2019 con Newsnight, Mountbatten-Windsor negó haber conocido a Giuffre y sugirió que la fotografía (o elementos de ella) podrían haber sido falsificadas.
Dijo en ese momento: "Nadie puede probar si esa fotografía fue manipulada o no, pero no recuerdo que esa fotografía haya sido tomada jamás".
En la desastrosa entrevista, también afirmó famosamente que no estaba en la casa de Maxwell, sino en un Pizza Express en Woking.
En declaraciones a BBC Newsnight el miércoles, la cuñada de Giuffre, Amanda Roberts, dijo entre lágrimas que la publicación de los documentos de los llamados archivos Epstein ha sido un "torbellino".
"Sentí un momento de emoción abrumadora porque desearía que ella estuviera aquí para ver esto, luchó tan duro y durante tanto tiempo y todavía era tan fuerte", dijo.
Amanda agregó: "Estamos orgullosos de ella y sus logros, pero la extrañamos mucho en este momento, ella debería estar disfrutando de este momento".
En una declaración a Newsnight anteriormente, la familia dijo que tenían "la esperanza de que Andrés enfrente cargos criminales".
Andrés Mountbatten-Windsor siempre ha negado cualquier irregularidad.
El ex príncipe continúa siendo perseguido por sus vínculos con Epstein.
El último lote de documentos publicado por el Departamento de Justicia el viernes incluía imágenes de Mountbatten-Windsor arrodillado en cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo, mientras que otros archivos lo mencionan repetidamente.
En un mensaje, pareció invitar a Epstein al Palacio de Buckingham.
Una serie de intercambios entre Epstein, un delincuente sexual convicto, y Mountbatten-Windsor se produjeron en los años posteriores a que el multimillonario estadounidense se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.
Epstein murió en una celda de una prisión de Nueva York el 10 de agosto de 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.
El ex príncipe se mudó de su casa en Windsor a Sandringham Estate en Norfolk el lunes.
El Palacio de Buckingham anunció que abandonaría su residencia en octubre del año pasado, al mismo tiempo que fue despojado de sus títulos reales.