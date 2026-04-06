La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este lunes tras la confirmación de la muerte de un alto funcionario de seguridad iraní en un ataque atribuido a Israel. Se trata del mayor general Majid Khademi, jefe de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), cuya muerte fue informada por autoridades iraníes y ratificada por el gobierno israelí.
Israel confirmó la muerte de un jefe de inteligencia iraní y crece la tensión
Se trata del mayor general Majid Khademi, un alto funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Desde Tel Aviv aseguran que era responsable de acciones contra civiles israelíes.
El hecho se produce en el marco de una escalada que se intensificó a fines de febrero y que ya dejó múltiples ataques selectivos contra dirigentes militares y estructuras estratégicas en Irán.
Ataque selectivo
De acuerdo con un comunicado difundido por el CGRI, Khademi murió durante la madrugada del lunes en un operativo que no fue detallado en cuanto a su localización o modalidad. La Guardia Revolucionaria lo definió como un “comandante altamente estimado” que había dedicado décadas de servicio a la estructura militar iraní.
Desde Israel, en tanto, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la autoría del ataque y sostuvo que Khademi era una figura clave dentro del aparato de seguridad iraní. Según expresó, el militar estaba entre los responsables directos de operaciones que derivaron en la muerte de civiles israelíes.
Katz también lo ubicó entre los principales referentes del CGRI, al señalar que integraba el núcleo más alto de la organización. En ese sentido, vinculó el ataque con la estrategia de neutralizar a figuras consideradas centrales en la planificación de acciones contra Israel.
En sus declaraciones públicas, el funcionario israelí aseguró que continuarán las operaciones de este tipo y que el objetivo es alcanzar a los responsables de ataques contra su país. Las afirmaciones se enmarcan en una política de acciones directas sobre mandos militares iraníes, que se ha intensificado en las últimas semanas.
Desde el inicio de la actual fase del conflicto, Israel ha llevado adelante ataques contra decenas de integrantes de alto rango del CGRI, del Ejército iraní y de la milicia Basij, una fuerza paramilitar que responde a la estructura de poder de Teherán.
Infraestructura estratégica
Además de los ataques dirigidos contra figuras militares, Israel ha ampliado sus operaciones hacia sectores considerados estratégicos para la economía iraní. Según indicó Katz, los bombardeos recientes afectaron de manera significativa a la industria siderúrgica y petroquímica del país.
Estas áreas son clave para el funcionamiento económico de Irán, por lo que su deterioro representa un impacto adicional en un contexto ya condicionado por sanciones internacionales. Desde el gobierno israelí sostienen que estos ataques buscan limitar la capacidad operativa y financiera del aparato estatal iraní.
Las declaraciones del ministro de Defensa incluyeron advertencias explícitas sobre la continuidad de las acciones militares. En ese marco, aseguró que los ataques no cesarán y que se mantendrán en el tiempo como parte de una estrategia sostenida.
Por su parte, las autoridades iraníes no brindaron detalles operativos sobre el ataque que terminó con la vida de Khademi, aunque sí destacaron su trayectoria dentro del sistema de defensa y seguridad del país. El reconocimiento público subraya la relevancia del funcionario dentro de la estructura militar.
El episodio se inscribe en un escenario de creciente confrontación indirecta entre ambos países, con episodios que combinan ataques selectivos, operaciones sobre infraestructura y declaraciones de alto voltaje político.
En este contexto, la muerte de un jefe de inteligencia del CGRI representa un nuevo punto de inflexión en la dinámica del conflicto, con potenciales repercusiones tanto en el plano militar como diplomático. La evolución de los acontecimientos dependerá, en buena medida, de las respuestas que adopten las partes involucradas en las próximas horas y días.