Salud mental

Meta deberá pagar US$ 567 millones por el impacto de Facebook e Instagram en la salud mental de niños y adolescentes

Un juez de Estados Unidos ordenó a la empresa dueña de Facebook e Instagram destinar US$ 567 millones a un fondo para reparar los daños ocasionados a menores de edad y aplicar una serie de cambios en sus plataformas. El fallo puede marcar un precedente para futuros litigios contra compañías tecnológicas.