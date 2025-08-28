Escándalo, golpes y gritos en pleno Senado de México
El incidente fue protagonizado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, protagonizó un violento altercado con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.
Algunas de las postales del papelón de este miércoles. Crédito: Gentileza Cuartoscuro
10:01
Este miércoles 27 de agosto, al final de la sesión de la Comisión Permanente del Senado de México, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, protagonizó un violento altercado con el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. La confrontación comenzó con palabras airadas, escaló en empujones y terminó en golpes justo cuando concluía la entonación del Himno Nacional.
Al concluir la sesión del Senado mexicano, “Alito” Moreno exigió la palabra a Fernández Noroña, quien según Moreno, interrumpió la sesión sin concederle intervenir. La discusión verbal derivó en que Moreno lo jalara del brazo mientras entonaban el Himno Nacional.
Escalada: empujones y golpes
Las imágenes muestran que Moreno sujetó a Noroña con fuerza mientras este trataba de retirarse. Luego vinieron los empujones y manotazos. Un colaborador de Noroña, vestido de verde y grabando con una cámara 360, fue empujado y cayó al suelo.
El diputado Carlos Gutiérrez Maciñas (PRI) también intervino, forcejeando y jalando el abrigo de Noroña, llegando incluso a intentar golpearlo en la cabeza; fue necesario que personal del Senado interviniera para separarlos.
Algunas de las postales del papelón de este miércoles. Crédito: Gentileza Cuartoscuro
Reacciones de los implicados
Versión de “Alito” Moreno: En conferencia improvisada, afirmó que solo buscaba que se respetara un posible orden del día y que su intervención fue solicitada justo antes de que iniciara el Himno. Aseguró que no fue él quien inició la confrontación.
Respuesta de Morena: El coordinador Adán Augusto López calificó al grupo del PRI como una “pandilla” que agredió a legisladores y al empleado del Senado. Fernández Noroña calificó los hechos como “gravísimos”, informó amenazas de muerte recibidas y anunció acciones legales.
Noroña también afirmó que fue agredido físicamente por varios priistas, algunos ni siquiera pertenecientes a la Comisión Permanente, e indicó que solicitará el desafuero de “Alito” Moreno. Además, se anunció una denuncia penal contra los agresores.
Algunas de las postales del papelón de este miércoles. Crédito: Gentileza Cuartoscuro
El altercado entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado expone un nivel alarmante de confrontación en la política mexicana. Mientras ambos bandos se acusan mutuamente, Morena ha iniciado procesos de protección y denuncia penal. La solicitud de desafuero pone este incidente en el centro del debate político y legal.
Más videos que te pueden interesar
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.