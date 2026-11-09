El joven polaco de 24 años señalado como autor del tiroteo ocurrido en el centro de Cracovia murió este lunes por la madrugada en un hospital de esa ciudad. Había sido internado en estado crítico luego de protagonizar un enfrentamiento armado con efectivos policiales, tras disparar contra varias personas en la vía pública.
Murió el acusado de perpetrar el tiroteo en el centro de Cracovia: investigan nueve asesinatos
El joven de 24 años permanecía internado tras un enfrentamiento con la Policía. Las autoridades buscan esclarecer su presunta participación en otros tres crímenes ocurridos en su entorno familiar.
El gobernador regional, Krzysztof Kleczar, precisó que el joven murió a las 4.30. También informó que las otras 15 personas heridas continuaban internadas en seis hospitales de la ciudad, sin cambios en su estado de salud.
Cómo fue el tiroteo
El ataque ocurrió el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia. Según la reconstrucción de los hechos, el joven abrió fuego desde un automóvil y provocó la muerte de seis personas: cuatro mujeres y dos hombres.
Entre las víctimas había un ciudadano británico de 32 años y una mujer austríaca de 51.
Después de los disparos, el atacante intentó escapar, pero fue perseguido por dos suboficiales de la Policía. Durante el operativo se produjo un intercambio de disparos en el que resultaron heridos tanto el sospechoso como los efectivos.
Los dos agentes tuvieron que ser sometidos a intervenciones quirúrgicas por las heridas de bala y permanecieron en coma inducido. Sin embargo, despertaron el domingo. Uno de ellos todavía se encontraba en estado grave.
Investigan si asesinó a su familia
La investigación judicial tomó un giro todavía más grave a partir del hallazgo de tres personas asesinadas en una vivienda familiar de Ostrowiec Swietokrzyski, ubicada a unos 110 kilómetros de Cracovia.
Los investigadores sospechan que Oksinski también habría matado a sus padres y a su hermana en ese domicilio. Las tres víctimas fueron encontradas con heridas de bala.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que ambos episodios podrían haber sido cometidos por una misma persona.
En ese contexto, la Justicia polaca abrió una investigación por terrorismo para esclarecer las circunstancias del ataque, reconstruir la secuencia de los hechos y determinar los motivos detrás de la agresión.