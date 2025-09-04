Portugal

Hasta el momento, el accidente del elevador da Glória dejó 16 muertos y 23 heridos

Se produjo este miércoles alrededor de las 18:05, hora local, en la línea que conecta la céntrica plaza de los Restauradores con el Barrio Alto. Testigos del suceso relataron que el funicular se deslizó por la pendiente "fuera de control, sin frenos". Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para determinar qué causó la tragedia que ha conmocionado a locales y turistas por igual.