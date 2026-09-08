Una avalancha provocó una tragedia en el monte Mizhirgi, en la región rusa de Kabardino-Balkaria, donde al menos 11 personas murieron y otras seis permanecen desaparecidas. El grupo afectado estaba integrado por escaladores que se encontraban realizando el ascenso de una de las cumbres más exigentes del norte del Cáucaso.
Video: una avalancha atrapó a 33 escaladores y dejó 11 muertos en Rusia
El hecho ocurrió durante el ascenso al monte Mizhirgi, en el Cáucaso norte, donde las condiciones del terreno complicaron las tareas de rescate y mantienen la búsqueda de seis personas.
El alud ocurrió el domingo alrededor de las 17, hora local, cuando un contingente de 33 montañistas se encontraba en plena subida. Diez integrantes lograron regresar por sus propios medios, mientras que otros seis fueron encontrados heridos.
Rescate bajo condiciones extremas
Desde las primeras horas del lunes, más de 50 rescatistas participan del operativo desplegado para localizar a quienes continúan desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.
Las tareas se desarrollan en un escenario complejo debido a las características del terreno, la presencia de glaciares y el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos. Estas condiciones dificultan el avance de los equipos y aumentan los riesgos durante la búsqueda.
Las autoridades locales mantienen activo el operativo mientras continúan intentando localizar a las seis personas cuyo paradero todavía se desconoce.
Una de las cumbres más exigentes
El monte Mizhirgi integra el grupo de 12 cumbres del Cáucaso que superan los 5.000 metros de altura. Sus rutas requieren experiencia y técnicas avanzadas de montañismo debido a los desniveles y a las condiciones extremas que caracterizan la zona.
Las laderas glaciares y la complejidad de los recorridos hacen que el ascenso sea especialmente exigente, incluso para montañistas experimentados.
El contexto geográfico de la región
El monte Mizhirgi se encuentra en Kabardino-Balkaria, dentro de la extensa cadena montañosa del Cáucaso. Este sistema se divide en dos grandes sectores: el Gran Cáucaso y el Pequeño Cáucaso.
En el primero se encuentra el monte Elbrus, considerado el pico más alto de la región y de Europa, con una altura de 5.642 metros.
Mientras continúa la búsqueda, las autoridades advierten que las condiciones meteorológicas y del terreno siguen representando un peligro para los equipos desplegados en la montaña.