Elon Musk pidió cancelar Netflix "por la salud de los niños" y desató una nueva polémica

Elon Musk volvió a ser protagonista en X(ex Twitter) con una declaración que cruzó el mundo tech y el debate social. En las últimas horas, el empresario pidió cancelar Netflix, acusando a la plataforma de difundir una “agenda woke transgénero” en sus contenidos infantiles.
“Cancelen Netflix por la salud de sus hijos”, escribió Musk al compartir el posteo de un exfuncionario del gobierno de EE.UU. que criticaba la presencia de temáticas de diversidad en una serie animada.
El posteo que lo disparó todo
Todo comenzó con una publicación de Matt Van Swol, ex científico del Departamento de Energía estadounidense, quien anunció que se dio de baja de Netflix. Lo hizo en respuesta a declaraciones del director Hamish Steele, creador de series con personajes transgénero, como Dead End: Paranormal Park.
La serie animada Dead End: Paranormal Park fue el centro de la polémica. Foto: Netflix
“Si emplean a alguien que celebra el asesinato de Charlie Kirk y promueve contenido pro-trans entre mis hijos, no recibirán un centavo mío”, dijo Van Swol. Musk replicó con un simple: “Lo mismo”.
Reacciones, mercado y consecuencias
Las palabras del magnate no pasaron desapercibidas. En pocos minutos, el hashtag #CancelNetflix escaló en tendencias y provocó réplicas de sectores conservadores, mientras otros usuarios y figuras públicas criticaron a Musk por fomentar discursos de odio.
En simultáneo, las acciones de Netflix retrocedieron en Wall Street, afectadas por la viralización del tema. Si bien no hay una conexión directa confirmada, la volatilidad del mercado amplificó el impacto de las declaraciones.
Quién es Hamish Steele, el director mencionado
Steele fue señalado en redes por sus opiniones políticas tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. También fue criticado por representar diversidad de género en sus obras animadas. Su serie Dead End: Paranormal Park, disponible en Netflix, tiene como protagonista a un adolescente trans.
Ese detalle fue suficiente para que sectores conservadores, con Musk como figura visible, lo señalaran como parte de una “agenda ideológica”. La controversia revivió viejos debates sobre censura, representación y el rol de las plataformas de streaming.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
