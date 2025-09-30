Estados Unidos

La nieta de Trump utiliza la Casa Blanca como set de fotos para su marca de ropa y genera polémica

Kai, la nieta de 18 años del presidente, generó una fuerte controversia al posar en los jardines y frente a la mansión para promocionar sus sudaderas de US$ 130. La acción fue tildada de "uso de mal gusto" de un símbolo nacional con fines lucrativos.