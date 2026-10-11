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Alerta en Gorkha

Una nueva inundación en Nepal arrastra casas y deja cinco desaparecidos

La crecida, originada por un deslizamiento de tierra, arrastró unas 45 casas y dañó tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes.

"La inundación se veía similar" a lo ocurrido en agosto, según los medios locales."La inundación se veía similar" a lo ocurrido en agosto, según los medios locales.
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Una inundación repentina arrastró decenas de viviendas y dejó al menos cinco desaparecidos en el centro de Nepal, informaron las autoridades este domingo (11.10.2026), semanas después de un desastre similar que mató a más de 1.400 personas.

Algunos videos que circulan en internet muestran una riada turbia y cargada de escombros entre las colinas del distrito de Gorkha.

A drone view shows the areas affected by flooding of Budhi Gandaki River following a dry landslide in Chumnubri village, Gorkha district, Nepal, in this handout obtained by Reuters on October 11, 2026. National Trust for Nature Conservation-Manaslu Conservation Area Project (NTNC-MCAP)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAYUna vista aérea del desborde del río Budhi Gandaki este domingo.

El país himalayo se recupera todavía del desastre provocado por el colapso de un glaciar de montaña a finales de agosto que mató a más de 1.400 personas y dejó más de 5.000 desaparecidas.

El testimonio de los pobladores

"La inundación se veía similar" a lo ocurrido en agosto, dijo Laxmi Gurung, funcionaria del municipio rural de Chumnubri. "Fue muy aterrador".

"La inundación se veía similar" a lo ocurrido en agosto, según los medios locales."La inundación se veía similar" a lo ocurrido en agosto, según los medios locales.

"Nuestra casa ha desaparecido, no tenemos electricidad (...) Pero no ha habido víctimas mortales", afirmó.

El jefe de la agencia nacional de desastres, Dharam Raj Uprety, explicó que la inundación se produjo porque el río había quedado bloqueado por un deslizamiento de tierra. Finalmente, se abrió una grieta y todo el agua salió de repente.

Viviendas arrasadas y daños materiales

La crecida arrastró unas 45 casas y dañó tres proyectos hidroeléctricos y cuatro puentes.

Según la agencia de desastres, al menos 82 personas, entre ellas nueve extranjeras, fueron rescatadas. "Hay cinco personas de las que no se tiene noticia", dijo Uprety.

Mirá tambiénVideo: una avalancha sepultó un campamento en Nepal y buscan a 12 desaparecidos

Las autoridades emitieron antes del suceso una alerta en la que instaron a los residentes a alejarse del río y trasladarse a zonas más seguras.

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