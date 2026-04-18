Conflicto en Medio Oriente

Netanyahu advierte que "el camino hacia la paz es largo" y ratifica su ofensiva contra Hezbolá

Pese a la tregua vigente en Líbano, el Primer Ministro israelí aseguró que la campaña militar no ha concluido y que el objetivo central sigue siendo la desarticulación total del grupo chiíta respaldado por Irán.