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Conflicto en Medio Oriente

Netanyahu advierte que "el camino hacia la paz es largo" y ratifica su ofensiva contra Hezbolá

Pese a la tregua vigente en Líbano, el Primer Ministro israelí aseguró que la campaña militar no ha concluido y que el objetivo central sigue siendo la desarticulación total del grupo chiíta respaldado por Irán.

Netanyahu advierte que "el camino hacia la paz es largo" y ratifica su ofensiva contra Hezbolá. Foto: Reuters.Netanyahu advierte que "el camino hacia la paz es largo" y ratifica su ofensiva contra Hezbolá. Foto: Reuters.
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este viernes que Israel brindará una oportunidad para avanzar en una solución diplomática y militar integrada con el Gobierno libanés.

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Camino hacia la paz con el Líbano

“Por primera vez en 43 años, representantes israelíes dialogan directamente con representantes libaneses. El camino hacia la paz aún es largo, pero lo hemos iniciado. Una de nuestras manos empuña un arma, la otra se extiende hacia la paz”, afirmó Netanyahu en un comunicado.

El Primer Ministro israelí aseguró que la campaña militar no ha concluido. Foto: Reuters.El Primer Ministro israelí aseguró que la campaña militar no ha concluido. Foto: Reuters.

Israel, por primera vez, creó una zona de seguridad profunda en el sur de Líbano, a lo largo de toda la frontera israelí norteña, donde permanecen las fuerzas israelíes, “eliminando por completo la amenaza inminente de invasión y fuego antitanque”, señaló.

Afirmó que también ha eliminado el peligro de que Hezbolá dispare 150.000 misiles y cohetes, “que tenían como objetivo destruir ciudades israelíes”.

Sin embargo, “Israel aún no ha terminado el trabajo”, dijo, y agregó: “Tenemos aviones para hacer algo contra la amenaza de los cohetes y drones restantes, pero no entraré en detalles”.

A boy waves a Hezbollah flag from a vehicle infront of a UN peacekeeper as displaced people make their way back to their homes crossing the bridge linking southern Lebanon to the rest of the country, which was hit earlier in an Israeli strike, after a 10-day ceasefire between Lebanon and Israel went into effect, in Qasmiyeh, Lebanon, April 18, 2026. REUTERS/Louisa GouliamakiOfensiva contra Hezbolá. Foto: Reuters.

Ofensiva contra Hezbolá

Netanyahu mencionó que tiene otro objetivo: desmantelar a Hezbolá, lo cual “requiere un esfuerzo constante, paciencia y una gestión inteligente en el ámbito político”.

Un alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano entró en vigor la medianoche entre el jueves y hoy viernes hora local (21:00 GMT), tras un anuncio previo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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