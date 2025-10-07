Crisis

Ecuador: atacaron a balazos la caravana del presidente Noboa en medio de protestas indígenas

El mandatario ecuatoriano resultó ileso luego de que manifestantes arrojaran piedras y dispararan contra su vehículo en la ruta a Cañar. Las movilizaciones llevan 16 días y se oponen al alza del diésel y a la consulta constituyente.