Apuntan a Rusia

Polonia: cayó un objeto no identificado y generó un enorme cráter

El objeto se estrelló el jueves 30 de julio en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublin, donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.