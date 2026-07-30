Las autoridades de Polonia informan que un objeto no identificado que violó su espacio aéreo dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro, tras impactar en su territorio durante una noche en la que Ucrania sufrió un intenso ataque ruso.
Polonia: cayó un objeto no identificado y generó un enorme cráter
El objeto se estrelló el jueves 30 de julio en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublin, donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.
El objeto se estrelló el jueves 30 de julio en la localidad polaca de Tarnawa-Kolonia, cerca de Lublin, donde dejó un cráter de unos 10 metros de diámetro y fragmentos dispersos a dos kilómetros de la población más cercana, según las autoridades polacas.
El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas (DORSZ) emitió un comunicado en el que informó de que "a las 3.40 horas, se detectó en el espacio aéreo polaco un objeto no identificado que se movía en dirección oeste", por lo que, "para su reconocimiento e intercepción, se dirigió un caza F-16 de servicio a la zona".
Según Ucrania, es un misil ruso
El DORSZ añadió que "antes de realizar una identificación inequívoca, el objeto desapareció de las indicaciones de los sistemas radiolocalizadores". "Para verificar y confirmar definitivamente las indicaciones técnicas de los sistemas de radar, se dirigió un helicóptero Mi-24 a la zona de la última ubicación conocida del objeto".
El impacto se encuentra en una zona acordonada por la policía. El primer ministro polaco, Donald Tusk, publicó un mensaje en la plataforma X en el que afirmó que "desde hace muchas horas los servicios de emergencia trabajan en el lugar del suceso y me transmiten sistemáticamente información sobre todas sus circunstancias".
Según el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, el objetivo que violó el espacio aéreo polaco es un misil de crucero Kh-101 disparado por Rusia.